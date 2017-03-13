Центробанк лишил лицензий два московских банка

ЦБ с 13 марта отозвал лицензию у банка Экономический Союз. По данным регулятора, при неудовлетворительном качестве активов банк Экономический Союз неадекватно оценивал принятые риски.

В связи с низким качеством активов организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, банк был вовлечен в проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, передает "Комсомольская правда".

Также с 13 марта лицензии лишился Торговый Городской банк. Как установил Центробанк, организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков выявила основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Кроме того, банк допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. При этом организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов банк Экономический Союз занимал 367 место в банковской системе России, Торговый Городской банк находился на 231 строчке.