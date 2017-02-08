Жительнице Кировской области выдали кредит под 2379%

В ходе проверки в офисе одной из организаций микрозаймов прокуратура Омутнинского района Кировской области обнаружила серьезное нарушение, передает РИА Новости. Так, выяснилось, что местная жительница взяла займ на 20 дней под 292% годовых, а затем заключила дополнительное соглашение об изменении срока возврата денег. При этом процентная ставка увеличилась практически на порядок – до 2379%. Однако по закону полная стоимость потребительского кредита не может превышать среднерыночное значение, рассчитанное Центробанком, более чем на треть. На момент заключения сделки ограничение было установлено на уровне 795,1% годовых. В адрес руководства микрофинансовой организации было вынесено представление. После этого процентная ставка была снижена. Сотрудника, заключившего эту сделку, привлекли к дисциплинарной ответственности.