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Владеющий 59 квартирами депутат Госдумы подал на банкротство
Индивидуальную предпринимательскую деятельность Андрей Палкин прекратил 18 октября 2016 года после включения в состав Госдумы, сообщает архангельское издание "Молния". Отметим, что в собственности депутата находятся 59 квартир в Московской и Архангельской областях и около 200 единиц автомашин и строительной техники.
Андрей Палкин подал заявление о признании себя банкротом 1 февраля 2017 года. Тогда представители судебных органов обнаружили нарушения в процедуре сбора необходимых документов, поэтому рассмотрение дела было отложено. Теперь депутат должен устранить недочеты до 7 марта 2017 года, после чего он сможет вновь подать заявление, сообщает Life.ru.
В ноябре 2016 года стало известно о реструктуризации долга тогда еще бизнесмена Андрея Палкина перед энергетиками в размере 7,5 миллиона рублей. Стороны заключили мировое соглашение, по которому займ должен был быть выплачен в рассрочку до 31 мая 2017 года.
Однако позднее налоговая инспекция постановила взыскать с Андрея Палкина 22 миллиона рублей в качестве компенсации долга перед кредиторами, который не смогла погасить его компания "Союз". Процедуру банкротства фирмы инициировал сам депутат.
Отметим, что Андрей Палкин – автор поправок об ужесточении наказания за преграждение пути машинам оперативных служб. Недавно он предложил ввести штраф за подобные правонарушения в размере до 30 тысяч рублей, а также предусмотреть лишение прав автохамов на срок до двух лет.
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