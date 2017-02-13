У ВТБ 24 проблемы с обслуживанием карт

Клиенты ВТБ 24 пожаловались на неполадки в работе кредитной организации. По предварительным данным, банк испытывает трудности с обслуживанием карт.
В пресс-службе объяснили произошедшее "техническими причинами". "В ближайшее время проблема будет решена", – рассказали "Интерфаксу" представители ВТБ 24.
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