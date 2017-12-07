Новогодний стол ударит по карманам россиян

Набор продуктов для новогоднего стола в России в 2017 году для семьи из четырех человек подорожал на 300 рублей. Средняя стоимость праздничного стола выросла до 6,1 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом.

В 2016 году на торжество в кругу родных наши соотечественники тратили 5,8 тысяч рублей. В этом наборе, согласно данным Росстата, 29 пунктов. Так, в него входят салаты оливье и сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты, торты и многое другое.

Дороже всего такой набор продуктов обойдется жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии - 8,1 тысячи рублей, 7,7 тысячи и 7,6 соответственно.

Москва в списке занимает четвертое место. Жителям столицы придется раскошелиться на 7,4 тысячи рублей. Дешевле всего отпраздновать Новый год в Ингушетии – 3,1 тысячи рублей.

Больше всего с прошлого года из новогоднего списка подорожали сливочное масло (92 рубля против 105 рублей) и икра лососевых рыб (638 рублей и 756 рублей соответственно). При этом больше всего подешевели в 2017 году по сравнению с 2016 годом апельсины и лимоны.

А вот цена салата оливье выросла всего на два рубля – с 310 до 312. Зато подешевела сельдь под шубой – она стоит 152 рубля вместо 154.