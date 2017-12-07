Новогодний стол ударит по карманам россиян
В 2016 году на торжество в кругу родных наши соотечественники тратили 5,8 тысяч рублей. В этом наборе, согласно данным Росстата, 29 пунктов. Так, в него входят салаты оливье и сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты, торты и многое другое.
Дороже всего такой набор продуктов обойдется жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии - 8,1 тысячи рублей, 7,7 тысячи и 7,6 соответственно.
Москва в списке занимает четвертое место. Жителям столицы придется раскошелиться на 7,4 тысячи рублей. Дешевле всего отпраздновать Новый год в Ингушетии – 3,1 тысячи рублей.
Больше всего с прошлого года из новогоднего списка подорожали сливочное масло (92 рубля против 105 рублей) и икра лососевых рыб (638 рублей и 756 рублей соответственно). При этом больше всего подешевели в 2017 году по сравнению с 2016 годом апельсины и лимоны.
А вот цена салата оливье выросла всего на два рубля – с 310 до 312. Зато подешевела сельдь под шубой – она стоит 152 рубля вместо 154.
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