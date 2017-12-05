России предрекли дефицит топлива

Бизнес предупредил о такой угрозе из-за остановки опасных производственных объектов на ЧМ-2018. Руководство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обратилось к вице-премьеру Игорю Шувалову с просьбой предоставить список этих объектов.

Предприниматели бьют тревогу, поскольку эта мера может иметь крайне неблагоприятные последствия, в том числе и дефицит топлива в Московской области и других регионах страны. Правительство в июне текущего года выпустило документ, согласно которому под блокировку с 14 июня по 15 июля 2018 года могут попасть все опасные производства с первого по четвертый классы в 11 регионах России.

При этом объекты, работающие с углеводородами, а также магистральные нефте– и газопроводы располагаются практически в каждом регионе, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Изменение режима их работы чревато топливным дефицитом, сообщает URA.RU. В связи с этим РСПП просит Шувалова пояснить, на какие именно опасные промышленные объекты распространяется директива.

Отметим, мундиаль 2018 года станет самым дорогим в истории мирового первенства. Его стоимость составит 678,1 миллиарда рублей. При этом прибыль от спортивных мероприятий прогнозируется в значительно меньшем объеме.

Как писали Dni.Ru, США намерены через страны Европы оказать давление на Россию и атаковать ЧМ-2018. По словам главы комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрея Климова, эта информация заслуживает доверия и подтверждена документально.