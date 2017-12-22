ЦБ лишил лицензии московский банк

Банк России с 22 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Преодоление", передает RT. По данным регулятора, в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства.

В ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Отметим, что московский банк "Преодоление" занимал 436-е место в банковской системе России, сообщает сетевое издание m24.ru.