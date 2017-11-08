Госдума приняла законопроекты о банковских спецсчетах

Парламентарии в ходе пленарного заседания в среду, 8 ноября, приняли в первом чтении пакет законопроектов об открытии специальных социальных счетов в банках, на которые не может быть наложено взыскание. Кроме того, депутаты поддержали установление штрафа за несоблюдение требований о перечислении денежных средств на специальный счет.

Как говорится в пояснительной записке, взыскание не может быть обращено на определенные денежные суммы. Это выплаты в качестве возмещения причиненному здоровью вреда, разного рода компенсации и социальные пособия, средства материнского капитала и прочие.

Как говорится в документе, изначально судебному приставу-исполнителю не известны источники поступления денежных средств на банковский счет должника и их назначение. Из-за этого правоохранители порой арестовывают денежные средства, которые относятся к не подлежащим взысканию доходам.



В стенах нижней палаты отметили, что нормативно-правовой акт поспособствует снижению напряженности в обществе, обусловленной взысканием соцвыплат граждан.

Кроме того, документ вводит ответственность за нарушение требований о перечислении средств на специальные банковские счета. Законопроект предусматривает административный штраф для компетентных органов в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В случае, если банк совершает операции по спецсчетам, проведение которых не предусмотрено законодательством, кредитное учреждение может быть оштрафовано на сумме от 100 тысяч до миллиона рублей.





Напомним, в ходе пленарного заседания 8 ноября нижняя палата парламента также приняла в первом чтении законопроект о повышении уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Оно будет происходить в два этапа: с января следующего года МРОТ устанавливается на уровне 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения, а с 2019 года – в полном размере прожиточного минимума за квартал года, предшествующего установлению минимального размера оплаты труда.

