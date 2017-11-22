Россиянам придумали новые налоги

В России нашли способ вывести из тени самозанятых россиян и мелких предпринимателей, которые часто укрываются от уплаты налогов. Чиновники подготовили инициативу, которая будет стимулировать фрилансеров вносить в государственную казну необходимый платеж.

Авторы законопроекта предлагают ввести для мелких предпринимателей и самозанятых граждан максимально низкий налог и простейшую систему его выплаты. Согласно документу, каждый фрилансер сможет выполнить свой долг перед государством через специальное приложение, которое будет работать как касса.

При чем, деньги будут взиматься автоматически с привязанной к счету банковской карты. При этом, стимулировать фрилансеров к оплате налогов будут с помощью специальных бонусов. Предполагается, что в системе будут участвовать частные компании, которые предложат для налогоплательщиков маркетинговые услуги и налоговые вычеты, говорит чиновник, сообщает газета "Ведомости".

По словам авторов инициативы, целью данной системы является не сбор налогов, а попытка сбалансировать пенсионную систему для того, чтобы вовремя "выплачивались взносы и формировались пенсионные права". Ранее глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил о том, что фрилансеры относятся к серому сектору экономики, поскольку никак не фиксируют свой заработок от предоставляемых услуг.

При этом, он не уточнил, намерено ли государство бороться с этим типом предпринимателей. Также глава ведомства не привел никаких данных по поводу того, сколько именно государственная казна не получает из-за фрилансеров.