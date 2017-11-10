Россиянам сократят рабочую неделю

В Госдуме предложили сократить продолжительность рабочей недели с 40 до 35 часов. Нововведение затронет лишь тех граждан, которые не курят.

Идею сократить трудовую неделю на пять часов для работников без вредных привычек предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. С соответствующей просьбой он обратился к министру труда и соцзащиты России, передает URA.RU.

По словам депутата, на сегодня экономические потери страны из-за курения составляют около 3%. При этом Власов уверен, что ситуацию можно исправить, если нужным образом мотивировать граждан отказаться от вредной привычки. По его мнению, сокращение трудовой недели для некурящих работников положительно повлияет и на экономику страны, и на здоровье населения.

Ранее Минздрав России передал в правительство итоговый вариант антитабачной концепции. Согласно документу, граждан нашей страны ждет введение экологического налога на сигареты и запрет на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.

Также нововведение предполагает запрет на курение кальянов, вейпов и электронных сигарет в кафе и ресторанах. Помимо экономических мер, в концепции содержится ряд пунктов, направленных на снижение популярности табачных изделий среди россиян.

