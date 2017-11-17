Россияне должны банкам почти годовой доход страны

Россияне должны банкам рекордную в истории страны сумму – почти 12 триллионов рублей. Закредитованность населения достигла ужасающих масштабов. Складывается впечатление, что большинство граждан живут не на свои заработанные деньги.

Эксперты Народного фронта, проанализировав данные Росстата и Центробанка, выяснили, что объем общей кредитной задолженности россиян достиг исторического максимума и составил 11,63 триллиона рублей. Эта цифра сопоставима с доходами, заложенными в бюджет страны на 2017 год, а именно 13,44 триллиона рублей.

При этом просроченная задолженность – а проще говоря несвоевременные платежи по кредитам – выросла до 873 миллиардов рублей, увеличившись только за последний год на 2,1%. По оценкам экспертов, в 2017 году 400 миллиардов рублей удалось выбить из должников коллекторным агентствам. Но это меньше половины всех просроченных платежей, еще одна треть находится в стадии активного досудебного урегулирования.

В пересчете на каждое российское домохозяйство объем задолженности на 1 октября 2017 года составил 205 тысяч рублей, в том числе просроченной задолженности – 15 с половиной тысяч. Самый высокий уровень просрочки – в Ингушетии, за ней следуют Карачаево-Черкесия и Бурятия.

В богатых нефтяных регионах (ХМАО и Тюменская область) уровень закредитованности практически не вызывает беспокойства у экспертов. Там наблюдается в целом более высокий и стабильный уровень доходов населения. В Крыму, который стал российским регионом три года назад, пока фиксируется низкая доступность кредитно-финансовых услуг, поэтому там нет критических задолженностей населения перед банками.

Высокая закредитованность населения связана в первую очередь с постоянно снижающейся инфляцией и падающими вслед за ней процентными ставками по кредитам. Кроме того, немаловажную роль играет ипотечное кредитование – на этом рынке наблюдается настоящий бум.