Подмосковное предприятие взяли в кольцо тотальных проверок

Работники подмосковного предприятия "ТЭКА-сервис" обратились к президенту Владимиру Путину из-за беспрецедентного давления на компанию. По некоторым признакам, ситуация напоминает рейдерский захват в духе лихих 90-х.

Несколько сотен человек подписали опубликованную на сайте Change.org петицию в адрес главы государства с просьбой не допустить рейдерский захват одного из старейших предприятий строительной отрасли в Московской области. Среди авторов петиции – члены трудового коллектива ООО "ТЭКА-сервис", работники основной и дочерних структур, представители подрядных организаций.

"Мы просим вас остановить произвол, который уже несколько лет сопровождает деятельность нашей компании, а также не допустить ее рейдерского захвата в "лучших" традициях лихих 90-х. Наше предприятие за свою 20-летнюю историю зарекомендовало себя как социально ответственная организация, которая своевременно и в полной мере выплачивает все налоговые отчисления, не сокращает своих работников даже в кризисные времена, не задерживает им зарплату, а даже наращивает свои социальные обязательства", – говорится в петиции.





Члены коллектива "ТЭКА-сервис" также разместили на Youtube эмоциональное видео, в котором призывают власти обратить внимание на сложившуюся вокруг компании ситуацию.

Как сообщила генеральный директор "ТЭКА-сервис" Ксения Федосеева, только за последние два года в отношении предприятия было проведено более 50 различных проверок со стороны правоохранительных, контролирующих и иных органов, которые не выявили ни одного серьезного нарушения.

Компанию, которая занимается освоением нескольких песчаных карьеров в Одинцовском районе Подмосковья, в чем только не обвиняли. Ей приписывали захоронение твердых бытовых отходов, загрязнение реки Сетунь, незаконное предпринимательство. Однако ни одно из инкриминируемых деяний не было подтверждено документально.

Надо отметить, что компания три раза признавалась в конкурсах подмосковного значения "Экологом года" и один раз "Строителем года". Предприятие имеет хорошую репутацию: оно ни разу не было привлечено к уголовной или административной ответственности. Руководство "ТЭКА-сервис" связывает нездоровый повышенный интерес надзорных органов и силовиков с крупными строительными подрядами.

Предприятие поставляет нерудные материалы на строительство первой очереди ЦКАД на участке Голицыно-Звенигород. Без "ТЭКА-сервис" трудно представить себе завершение всех работ по графику, который находится на личном контроле премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Поставки нашего песка осуществляются, в том числе для строительства инновационного центра "Сколково", парка "Патриот", дорожных развязок на Минском и Киевском шоссе, эта работа ведется в рамках исполнения государственных контрактов", – сообщил изданию Lenta.ru источник в компании.

Кроме того "ТЭКА-сервис" занимается строительством нескольких рыбонагульных прудов рядом с деревнями Пронское и Никифоровское в Одинцовском районе. При этом, согласно лицензии, выданной областным Министерством экологии, предприятие имеет право добывать там строительный песок и поставлять его другим организациям.

Однако, несмотря на все необходимые разрешающие документы, работа компании на объектах в Пронском и Никифоровском сопровождается чрезмерными проверками со стороны правоохранительных и контролирующих органов, а также местных активистов.





Между тем, "ТЭКА-сервис" активно взаимодействует с региональным министерством по экологии и с общественными организациями. Так, в июне 2017 года Общероссийский народный фронт в рамках проекта "Генеральный уборка" проинспектировал деятельность предприятия и не выявил никаких нарушений. Активистам ОНФ была продемонстрирована территория рядом с деревней Никифировское.

Для того, чтобы контролировать деятельности компании, раз в квартал на объектах проводятся и необходимые исследования государственным Центром лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО. Специалисты учреждения отбирают пробы грунтовых и поверхностных вод. Еще ни разу чиновниками не было сделано никаких представлений или предписаний, поскольку все анализы соответствовали установленным нормам.

Сотрудники предприятия подчеркивают, что обратились к Владимиру Путину и подписали петицию, поскольку он в своем ежегодно послании Федеральному собранию в декабре 2016 года отметил, что в результате чрезмерных проверок со стороны правоохранительных органов часто разваливаются успешные компании. "Хочу поблагодарить парламентариев за поддержку законопроекта, который значительно усиливает уголовную ответственность правоохранителей за фабрикацию дел, в том числе с целью помешать работе предпринимателей", – сказал тогда Путин.

Как отмечают в "ТЭКА-сервис", сейчас главными противниками их деятельности является Межмуниципальное управление МВД России "Одинцовское". Еще в 2015 году местными правоохранителями в отношении генерального директора "ТЭКА-сервис" были возбуждены уголовные дела по статьям "неисполнение судебного решения" и "самоуправство", расследование по которым длилось больше года. Примечательно, что ни к каким правовым последствиям, в том числе предъявлению обвинения, это не привело.

"Мы подвергаемся беспрецедентному прессингу со стороны местного МВД, несмотря на то, что нам инкриминируют не тяжкие преступления", – рассказала генеральный директор "ТЭКА-сервис" Ксения Федосеева и сообщила, что в июле 2017 года сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями был проведен обыск предприятия.

Во время обыска, по словам Федосеевой, были изъяты пять единиц автотранспорта, разрешительная и проектно-техническая документация, договоры с контрагентами, носители цифровой информации.

Отчасти правота предприятия подтверждается официальным письмом помощника генерального прокурора Орлова, в котором тот, отвечая на жалобу генерального директора компании о необоснованном возбуждении и расследовании по уголовному делу, отмечает, что "изложенные доводы нашли свое подтверждение". В письме отмечается, что прокуратура внесла требование начальнику ГУ МВД России по Московской области устранить нарушения федерального законодательства, допущенные в ходе предварительного следствия по делу "ТЭКА-сервис".