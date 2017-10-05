Дожившим до 2030 года россиянам дадут хорошую пенсию

В Министерстве труда заявили о значительном повышении пенсий к 2030 году. Такое заявление сделал заместитель главы ведомства Алексей Вовченко.

По его словам, повышение социальных выплат пожилым гражданам до уровня 2,5 прожиточного минимума должно состояться к 2030 году. Это заложено в действующей пенсионной стратегии. По словам чиновника, рост выплат произойдет несмотря на непростую экономическую ситуацию в России.

"Пенсионная стратегия, принятая в конце 2012 года, – там совершенно четкие запланированные до 2030 года показатели, если не ошибаюсь, это достижение более 2,5 прожиточных минимума пенсионером по размеру пенсии", — цитирует Life.ru Алексея Вовченко. Заявление чиновник сделал на конференции "Общество для всех возрастов".

По его словам, непростая экономическая ситуация в стане заставляла Министерство труда принимать непопулярные решения, но что касается повышения пенсий – россияне могут быть спокойны. В законопроекте предусмотрены вероятные проблемы в экономике, поэтому увеличение социальных выплат обязательно произойдет, заверил собравшихся чиновник.

Вовченко отметил, что его ведомство ожидает роста числа пенсионеров до 40 миллионов к 2025 году. "С 2016 по 2025 годы доля людей старше трудоспособного возраста существенно вырастет: с 24,6% до 27% – это почти 40 миллионов человек", – приводит его слова RT.

Отметим, что под "непопулярными решениями" Вовченко, скорее всего, подразумевал очередной отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам. Напомним, в середине сентября глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что никаких положительных изменений для трудящихся людей пенсионного возраста не предвидится.

"По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году, то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров", – сказал чиновник во время совещания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.