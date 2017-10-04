Медведеву рассказали об инновационных проектах

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил стенд компании "Уралхим" на проходящей в Москве выставке "Золотая осень" и ознакомился с инновационными проектами фонда "Сколково". Экспозиция открылась сегодня, 4 октября на ВДНХ.

Генеральный директор "Уралхима" Дмитрий Коняев и руководитель "Уралкалия" Дмитрий Осипов рассказали премьер-министру о деятельности компаний, перспективах дальнейшего развития отрасли и задачах, которые решаются для повышения эффективности взаимодействия производителей удобрений и российских сельхозпроизводителей.

Главе правительства представили инновационные проекты агробиотехнологического кластера фонда "Сколково", отобранные совместно с АО "ОХК "Уралхим". Как отметили присутствовавшие на стенде вице-президент фонда "Сколково" Кирилл Каем и директор по акселерации проектов в сфере агро– и промышленных биотехнологий фонда "Сколково" Роман Куликона, совместная работа "Уралхима" и "Сколково" направлена на выявление возможностей производственной кооперации и научно-технологического сотрудничества с целью повышения эффективности применения удобрений.

После торжественной церемонии открытия выставки на стенде компаний "Уралхим" – "Уралкалий" прошла презентация стартап-проектов "Сколково" в области повышения эффективности земледелия. Были показаны проекты разработки гибридных удобрений с использованием фосфогипса, глонасс-системы точного земледелия, автоматизированная агроквалиметрическая система управления сельскохозяйственным производством.





Как сказал генеральный директор "Уралхима" Дмитрий Коняев, его компания уделяет большое внимание разработке инновационных продуктов, которые в последнее время становятся все более востребованными отечественными потребителями. Это происходит в том числе в связи с ускорением развития сельского хозяйства в результате ограничений на импорт зарубежной сельхозпродукции.

Агоропромышленная выставка "Золотая осень" приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Она проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ. На стендах представлено около 1,4 тысячи предприятий из 70 регионов России.