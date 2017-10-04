Московский банк лишился лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Международный фондовый банк", пишет "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу регулятора. Зарегистрированный в Москве МФБанк занимал 316-е место в системе кредитных организаций России.