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История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала
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Московский банк лишился лицензии

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Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Международный фондовый банк", пишет "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу регулятора. Зарегистрированный в Москве МФБанк занимал 316-е место в системе кредитных организаций России.

4 октября 2017, 09:22

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