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Экономика

Россиянам пообещали выгодный курс доллара

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Выгодного курса валют стоит ждать в конце октября. Начало месяца обещает быть нестабильным.
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В первые семь дней месяца рубль не будет чувствовать себя уверенно из-за коррекции в паре евро/доллар и изменений цен на нефтяных рынках. Всю неделю доллар будет торговаться по курсу около 57 рублей за штуку, евро будет стоить приблизительно 68 рублей, считает Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента "Альпари".

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Такая нестабильность курса валют вызвана снижением цен на нефть. Это происходит из-за сугубо технических факторов. Промышленность США восстановилась от ущерба, нанесенного тайфунами и ураганами, вернув объем производства и поставок на прежний уровень. Кроме того, цена отскочила от важного психологического порога, который так и не смогла пробить с момента заключения соглашения ОПЕК. В итоге, пока инвесторы будут регистрировать прибыль на нефтяном рынке, рубль не станет стабильным.

Одновременно с падением цен на топливо началась коррекция в паре евро/доллар. Валюта Старого Света замедлила рост, но как только Европейский центробанк начнет ужесточать монетарную политику, евро возобновит положительную динамику. Однако пока доллар догоняет. Любое его укрепление сильно влияет на рубль, и пока рост доллара не замедлится, стабильности от нашей валюты можно не ждать.

Эксперты считают, что самыми благоприятными для рубля будут последние недели октября. По прогнозам специалистов, доллар может упасть до 56 рублей, а евро – до 67. Такое укрепление национальной валюты будет вызвано завершением коррекции цен на нефть и в паре евро/доллар. В этот период рубль успеет "передохнуть", что на руку россиянам.

Автор: Михаил Войцеховский3 октября 2017, 09:54

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