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Экономика

Москва поставила заслон западному свинству

Фото: GLOBAL LOOK press
Свиньям с Запада путь в Россию закрыт. Расширение эмбарго не скажется на продовольственной безопасности страны, заверяют в правительстве.
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Кабмин расширил список товаров, которые запрещено ввозить в Россию из США, Евросоюза и некоторых других стран. Постановление опубликовано на сайте правительства.

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"В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных", – сказано в документе. Запрещен также импорт свиного, говяжьего, козьего жиров и произведенных с использованием этих ингредиентов продуктов.

Под эмбарго также попадают, как написано в постановлении, "свежие, охлажденные или замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции)". В то же время из западных стран по-прежнему можно будет ввозить чистопородных племенных свиней. В кабмине подчеркивают, что эти меры никак не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России.

По последним данным, российское продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на европейские санкции, обернулось для Евросоюза потерей восьми миллиардов евро. Как писали западные СМИ, возвращение на европейский рынок предназначенных для России продуктов привело к падению цен. Больше всего пострадали от российского эмбарго рынки свинины и молока. А цены на фрукты и овощи в Европе после введения Россией ответных мер упали на 50%.

Москва в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне прошлого года эмбарго продлили до 31 декабря 2017 года.

Автор: Андрей Евлампиев27 октября 2017, 14:33

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