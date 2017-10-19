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Экономика

Российские санкции обанкротили короля пельменей

Александр Мусаров. Фото: dni.ru, uvic.ee
Эстонский предприниматель Александр Мусаров признан банкротом. Он винит в своем провале российские санкции.
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Бизнесмен возглавлял крупную компанию UVIC, производившую мясные полуфабрикаты. За объемы производства он получил в Эстонии прозвище король пельменей. 19 октября Харьюский уездный суд объявил Александра Мусарова банкротом. Бизнесмен признался газете Arileht, что значительную роль в его крахе сыграли введенные Россией санкции.

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"Это одна из проблем, которая точно не пошла нам на пользу", – сообщил он. По сообщениям СМИ, компания Мусарова должна государству миллион евро. Кроме этой внушительной суммы, UVIC имеет кредитные обязательства перед несколькими крупными банками Эстонии. Предприятие сильно подкосило решение Мусарова инвестировать восемь миллионов евро на запуск производства в Новгороде. Король пельменей решил расширяться в самый неподходящий момент, в 2016 году. Буквально через несколько месяцев после инвестирования денег Россия ввела санкции, и бизнес-план провалился.

UVIC понесла серьезные убытки. По информации о доходах компании в 2015 году, производству удалось добиться показателя прибыли примерно 1,3 миллиона евро. При этом весь оборот концерна составил 12,1 миллиона. Данные за 2016 год оказались недоступны. 

Напомним, согласно подписанному президентом России указу, наша страна продлевает продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции Запада, до 31 декабря 2017 года. Кроме того, Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины.

Ранее, в 2015 году, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении специальных экономических мер против Турции. В том же году наша страна запретила въезд на свою территорию ряду европейских политиков и военных. 

Автор: Михаил Войцеховский19 октября 2017, 16:09

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