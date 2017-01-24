Чем известен новый российский миллиардер

В России нашли нового долларового миллиардера. Состояние владельца рыбного холдинга "Норебо" Виталия Орлова достигло миллиарда долларов.

В отличие от многих коллег-предпринимателей, антироссийские санкции на бизнесе 51-летнего Орлова сказались положительно. Благодаря им бизнесмену удалось увеличить свое состояние.

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Порядка 60% продаж холдинга Орлова являются результатом торговли за пределами России, передает агентство Bloomberg Billionaire Index, опубликовавшее данные рейтинга миллиардеров. Вместе с тем, в "Норебо" "наблюдается и рост внутреннего потребления как результат ограничения импорта из-за санкций".

Кроме того, на увеличение состояния Орлова повлиял и растущий рыбный рынок, и рост цены на треску. Рыбный холдинг попал под контроль Орлова в 2016 году.

Именно тогда один из его партнеров, Магнус Рот, продал свою долю, а второй, Александр Тугушев, попал в криминальную историю. Тугушев был обвинен за попытку вымогательства, совершенного организованной группой в особо крупном размере в связи с конфликтом, связанным с его долей в бизнесе. Уголовное дело на Тугушева было возбуждено в Москве 19 августа 2016 года по заявлению Орлова.

Виталий Орлов и Александр Тугушев познакомились еще в начале 1990-х годов, учась в Мурманском высшем инженерном морском училище. После окончания учебы приятели вместе со шведским морским офицером Магнусом Ротом начали совместные бизнес-проекты, создав в 1998 году холдинг "Карат", сообщает "Коммерсант".

В апреле 2003 года господин Тугушев стал зампредседателя Госкомрыболовства и поэтому уже не мог официально участвовать в бизнесе. Он вышел из бизнеса, продав 33% своих акций ЗАО "Норебо инвест" за 20,3 тысячи рублей.

Доходы компании в 2015 году составили 600 миллионов долларов. Улов рыбы в 2016 году в России составил 4,75 миллионов тонн. Из них на холдинг "Норебо" приходится почти 11%.

Объем рыбы холдинга на российском рынке до введения ограничений составлял от 30 до 35%.

Виталий Орлов родился в 1965 году в Мурманске. В 1991 году окончил Мурманское высшее инженерное морское училище имени Ленинского комсомола по специальности "судовождение". Через два года начал работать в мурманском представительстве шведской компании Scansea International, а с 1996 года — в норвежском представительстве Scansea International.

Орлов получил норвежское гражданство, однако в 2014 году от него отказался. В 1997 году вместе с партнером Магнусом Ротом основал предприятие Ocean Trawlers. К 2001 году Ocean Trawlers стал крупнейшим продавцом трески в Норвегии.