Украинский лидер сражается за отмену проекта "Северный поток – 2"
По словам экспертов, это связано с высокой привлекательностью экспорта топлива
В России появился новый миллиардер
Состояние Орлова оценивается в один миллиард долларов, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, рыбодобывающий бизнес россиянина развивается весьма успешно.
За пределы России компания экспортирует около 60% своей продукции. По оценке агентства, принадлежащий головная компания холдинга "Карат" производит 11% своего товара в России.
Издание отмечает, что ключевую роль в развитии бизнеса Орлова сыграли санкции Евросоюза и США в отношении России. Эксперты также отмечают, что рыбодобывающий бизнес – стабильная сфера рынка, которая никогда не потеряет своей актуальности.
В феврале 2016 года Орлов заявил в одном из интервью., что владеет 67% акций холдинга "Норебо". В июне 2016 года стало известно, что бизнесмен выкупил 33% акций холдинга у шведа Магнуса Рота.
Напомним, в 2016 году по версии журнала богатейшим предпринимателем России был признан владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Его капитал оценивается в 15,7 миллиарда долларов. Бизнесмен вытеснил с первого места президента компании "Интеррос" Владимира Потанина, занявшего второе место топа. Третье место рейтинга принадлежит генеральному директору "Новатэка" Леониду Михельсону.
Dni.Ru узнали, когда скандально известная телестройка любви будет закрыта
Король российской эстрады сделал себе царский подарок к юбилею
Актер, у которого недавно родился сын, дал откровенное интервью
Экс-стажерка Белого дома заступилась за сына президента США