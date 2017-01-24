В России появился новый миллиардер

В России появился еще один миллиардер – глава компании "Норебо холдинг" Виталий Орлов. Несмотря на это, в рейтинг богатейших бизнесменов Forbes за 2016 год он не попал.

Состояние Орлова оценивается в один миллиард долларов, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, рыбодобывающий бизнес россиянина развивается весьма успешно.

За пределы России компания экспортирует около 60% своей продукции. По оценке агентства, принадлежащий головная компания холдинга "Карат" производит 11% своего товара в России.

Издание отмечает, что ключевую роль в развитии бизнеса Орлова сыграли санкции Евросоюза и США в отношении России. Эксперты также отмечают, что рыбодобывающий бизнес – стабильная сфера рынка, которая никогда не потеряет своей актуальности.

В феврале 2016 года Орлов заявил в одном из интервью., что владеет 67% акций холдинга "Норебо". В июне 2016 года стало известно, что бизнесмен выкупил 33% акций холдинга у шведа Магнуса Рота.



Напомним, в 2016 году по версии журнала богатейшим предпринимателем России был признан владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Его капитал оценивается в 15,7 миллиарда долларов. Бизнесмен вытеснил с первого места президента компании "Интеррос" Владимира Потанина, занявшего второе место топа. Третье место рейтинга принадлежит генеральному директору "Новатэка" Леониду Михельсону.