Экономисты назвали худшую валюту

В первые десять дней наступившего года худшие результаты среди мировых валют показала турецкая лира. По отношению к доллару она опустилась на 8,6%.

Этот показатель добавился к падению курса лиры на 17% по итогам прошлого года. При этом в течение шести торговых сессий турецкая валюта устанавливала антирекорды.

Аналитики объясняют такую негативную для страны картину несколькими причинами. Так, Турция имеет дефицит платежного баланса, который по итогам года может составить около 5% ВВП, сообщает Bloomberg.

Частично ситуация с падением местной валюты была вызвана и отрицательными прогнозами. Участники рынка опасались, что президент Турции Реджеп Эрдоган будет требовать от Центробанка страны мер по поддержке экономического роста, и это приведет к дальнейшему ослаблению лиры.

Кроме того, в стране ускоряется инфляция, достигнувшая в декабре 2016 года 8,53%. Целевой показатель Центробанка в годовом исчислении составляет при этом 3,5%.

Отметим, в декабре прошлого года Эрдоган призвал граждан страны обменивать доллары на турецкие лиры из-за резкого падения курса национальной валюты. Он объяснил ослабление лиры тем, что враги Турции пытаются использовать экономические рычаги давления на Анкару, манипулируя курсом валют. Турецкий лидер напомнил, подобная ситуация происходила в 2007-2008 годах.