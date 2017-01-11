Экономисты назвали худшую валюту

Последние дни Обамы Слухи о смерти Елизаветы II Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2 Новый год 2017
Экономика

Трамп назвал наследников бизнес-империи

Бизнесом миллиардера будут управлять его сыновья
Экономика

Россияне начали стремительно богатеть

Эксперты рассказали о реальных зарплатах в стране
партнеры
Среда 11 января
Лента новостей
21:59
Боевики в Чечне застрелили полицейского
21:52
Застрявших в Таиланде россиян отправили на родину
21:35
Путин развеселил прокуроров (видео)
21:31
Российский чемпион отказался возвращать бронзу Олимпиады
21:03
В Чечне ликвидированы несколько боевиков
20:45
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
20:31
Найден похищенный три года назад из роддома ребенок
20:12
Самые страшные фильмы о маньяках
19:42
Милонов позвал язычников в Исаакиевский собор
19:38
Лучшие фильмы с Константином Хабенским
19:35
Три топ-менеджера уволились из "Почты России"
19:09
Первая пресс-конференция Дональда Трампа. Online
18:55
Как заставить себя работать после каникул
18:54
Новосибирская госжилинспекция занялась самопиаром
18:47
Заменители сахара приближают смерть
18:43
В Подмосковье водитель насмерть сбил женщину
18:36
Шарапова удивила веселым танцем с ракеткой (видео)
18:16
Значение имени Иван
18:08
Двуличного Порошенко подловили на пакостях Вашингтону
18:07
Грипп начал убивать россиян
17:56
Умер бывший тренер Александра Овечкина
17:44
Хворостовский удивил врачей
17:37
Российскую велогонщицу отстранили за допинг
17:34
Двухлетнему россиянину сменили имя Расул на Путин
17:27
Паспорт и права будут выдавать в МФЦ
17:13
Судьба Исаакиевского собора взволновала россиян
17:09
Пугачеву приняли за двойника-мутанта
16:59
Молодая жена Ротенберга снялась в пародии на клип "Ленинграда"
16:58
Сеть шокирована младенцем с двумя головами (видео)
16:55
На востоке Москвы до смерти забили женщину
16:54
Брата Кадырова допросят по делу Немцова
16:48
Фаворит шоу "Голос" впервые станет отцом
16:31
Звезда "Моей прекрасной няни" о боевых действиях с внучкой
16:22
На юге Москвы экскаватор ушел под землю (видео)
16:19
Толстой отчитал Пушкину за "побои от партнера"
16:15
Как будут мирить Россию и Украину
16:04
Водитель-убийца на Mercedes заочно арестован
16:00
Секрет воспитания счастливого ребенка
15:56
Похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена
15:55
По делу об отравлении "Боярышником" задержали главу полиции
15:37
"Ленинград" с моделями Playboy порадовали Прохорова
15:32
Правда и вымысел в фильме "Викинг"
15:02
На Москву обрушится снегопад
15:01
Тролли "устроили" Трампу свидание с путанами в Москве
15:00
После скандала с Пугачевой Кожевникова защитила молодых артистов
14:38
Мара Багдасарян пожаловалась на условия работы
14:30
Спасатели возобновили поисковую операцию в районе крушения Ту-154
14:02
Подробности загадочной смерти москвички в запертой квартире
13:56
Цены на квартиры в Москве растут из-за ЕГЭ
13:52
Польского министра высмеяли за общение с вымышленной страной
13:36
В США пропала дочь Обамы
13:35
Захаровой припомнили 10 заповедей
13:28
Пугачева сделала заявление о петиции
13:25
Светличная высказалась об отъезде из России
13:09
20 правил быстрого похудения
13:03
Песков резко ответил на новые санкции Запада
13:02
В Сети вспомнили о "трехногой" азиатке
13:01
В США сообщили о взломе Telegram сотрудниками ФСБ
12:59
Что случилось с лицом Бузовой
12:56
Звезда мирового джаза скончалась в Лас-Вегасе
12:50
Дибров вспылил от действий молодой жены
12:44
Путин проигнорирует Мюнхенскую конференцию по безопасности
12:37
В смерти Елизаветы II обвинили русских
12:26
Синдром популярности у современных людей
12:24
"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки
12:19
Володин открыл весеннюю сессию Госдумы
12:17
Психиатры потребовали отменить новогодние каникулы
12:17
Полиция поймала толкнувшего друга под поезд в метро
12:12
Нонна Гришаева борется с одержимостью сына
11:56
Видео с места взрыва в жилом доме в Саратове
11:56
Директор "Тодеса" открыл стрельбу в Москве
11:55
"Смысловые галлюцинации" простятся с фанатами
11:45
Улюкаев смирился с арестом полумиллиарда рублей
11:38
Украина шокирована числом самоубийств в армии
11:35
Калашникова о прибавлении в семействе
11:29
Елена Малышева проверяется на рак
11:27
Самые провокационные фото Андрея Малахова
11:23
Из банка в центре Москвы похитили 20 миллионов
11:22
Мару Багдасарян хотят выселить из Москвы
11:21
Изменившаяся до неузнаваемости Эвелина Хромченко произвела фурор
11:16
Экипаж лайнера Air Berlin доложил о нештатной ситуации на борту
11:06
Бузова проговорилась о причине развода с Тарасовым
11:05
Житель Псковской области убил знакомого за громкий храп
10:57
Россия ждет от ПАСЕ изменения ее регламента
10:52
Роза Сябитова выйдет замуж
10:47
В Нижнем Тагиле таинственно исчезла мать двоих детей
10:27
Преемник Керри готов напасть на Россию
10:26
Билан раскрыл свой семейный статус
10:23
Собака 20 часов грела парализованного хозяина на морозе
10:12
Возлюбленный напугал Тамару Глобу самоубийством
10:00
Странные привычки выдающихся людей
09:50
Травля Пугачевой довела Волочкову до слез
09:40
Ольгу Кабо осудили за жестокость
09:40
Турция провалила блицкриг в Сирии
09:38
Директор Пугачевой подписала петицию
09:32
Обама расплакался на речи под хохот Захаровой
09:24
Мутко приструнил "собирателей мочи"
09:04
Шикарная жизнь подружки Ксении Собчак
08:57
В Москве от отравления газом погибла женщина
08:43
Пугачева ответила возмущенным россиянам
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Экономика

Экономисты назвали худшую валюту

Фото: instagram.com/enis_photo
В первые десять дней наступившего года худшие результаты среди мировых валют показала турецкая лира. По отношению к доллару она опустилась на 8,6%.
прочитано 1095 раз

Этот показатель добавился к падению курса лиры на 17% по итогам прошлого года. При этом в течение шести торговых сессий турецкая валюта устанавливала антирекорды.

ПО ТЕМЕ

Турция согласна брать рублями

Поражение Эрдогана обрушило турецкую лиру

Турция отказывается от доллара

Аналитики объясняют такую негативную для страны картину несколькими причинами. Так, Турция имеет дефицит платежного баланса, который по итогам года может составить около 5% ВВП, сообщает Bloomberg.

Частично ситуация с падением местной валюты была вызвана и отрицательными прогнозами. Участники рынка опасались, что президент Турции Реджеп Эрдоган будет требовать от Центробанка страны мер по поддержке экономического роста, и это приведет к дальнейшему ослаблению лиры.

Кроме того, в стране ускоряется инфляция, достигнувшая в декабре 2016 года 8,53%. Целевой показатель Центробанка в годовом исчислении составляет при этом 3,5%.

Отметим, в декабре прошлого года Эрдоган призвал граждан страны обменивать доллары на турецкие лиры из-за резкого падения курса национальной валюты. Он объяснил ослабление лиры тем, что враги Турции пытаются использовать экономические рычаги давления на Анкару, манипулируя курсом валют. Турецкий лидер напомнил, подобная ситуация происходила в 2007-2008 годах. 

Автор: Людмила Фоканова11 января 2017, 19:18

комментарии

Политика

Трамп поверил в выдумки о российских хакерах
Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада
Двуличного Порошенко подловили на пакостях Вашингтону
Как будут мирить Россию и Украину

Шоу-бизнес

Дети Джигурды просятся в Россию
Собчак вышла в люди без белья (фото)
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Хворостовский удивил врачей

Проишествия

Похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена
Подробности загадочной смерти москвички в запертой квартире
"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки
Директор "Тодеса" открыл стрельбу в Москве

Lifestyle

Самые страшные фильмы о маньяках
Как заставить себя работать после каникул
Застрявших в Таиланде россиян отправили на родину
20 правил быстрого похудения
Экономика

Россиян ждет снижение пенсий

Соответствующее законодательство с нового года значительно изменится
Шоу-бизнес

Пугачеву приняли за двойника-мутанта

Сергей Соседов возмущен падением легендарной певицы
Политика

Двуличного Порошенко подловили на пакостях Вашингтону

СМИ раскрыли интересные детали предвыборной гонки в США
Шоу-бизнес

Корчевников набросился на Джигурду с кулаками

Ведущий "Прямого эфира" жестко поставил актера на место

Гороскоп

Ирину Слуцкую предупредили об операции
Илья Авербух женится во второй раз
В год Петуха произойдет свадебный бум
Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой

Фоторепортажи

Лучшие фильмы с Константином Хабенским
Самые провокационные фото Андрея Малахова
Шикарная жизнь подружки Ксении Собчак
Любительницы #сказочноебали

Спорт

Шарапова удивила веселым танцем с ракеткой (видео)
Мутко приструнил "собирателей мочи"
Роналду впервые после гей-скандала вышел в свет с подругой
Очерненного биатлониста Логинова оставили в запасе сборной России

Регионы

Найден похищенный три года назад из роддома ребенок
Двухлетнему россиянину сменили имя Расул на Путин
Названы причины ЧП с самолетом "Аэрофлота"
Ангарский маньяк-милиционер признался в 82 убийствах
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru