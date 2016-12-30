Россиянам хотят отключить газ в квартирах

В России могут запретить использование газа в многоквартирных жилых домах. Эта мера позволит значительно сократить количество взрывов и пожаров, которые разрушают здания и приводят к гибели людей.

Соответствующее письмо отправил депутату Госдумы Валерию Рашкину руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин, сообщает Russia Today. Согласно документу, в качестве замены газа в квартирах "следует рассматривать укомплектование многоквартирных жилых домов электробытовыми приборами".

В письме также уточняется, что доля использования голубого топлива для приготовления пищи составляет в России всего 1%. Однако, по мнению экспертов, процесс замены газовых плит на электрические может растянуться на 10-20 лет.

Кроме того, необходимо решить вопрос о том, за чей счет будет производиться замена – собственников или государства. Также эксперты подчеркнули, что стоит оценить экономическую целесообразность нововведения.

Например, в некоторых населенных пунктах из-за избытка мощностей дешевле пользоваться электричеством, а в некоторых – газом. Впрочем, некоторые специалисты негативно отнеслись к данной инициативе. По их мнению, не стоит разрушать систему, которая создавалась десятилетиями.