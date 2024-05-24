Про героев и подвиги: фестиваль "Малая земля" назвал лучшие патриотические фильмы страны

Новороссийск – город-герой, город подвига, город славы. В 1943 году на протяжении 225 дней наши солдаты доблестно обороняли здесь плацдарм "Малая земля", добиваясь освобождения города и приближая Победу. Поэтому символично, что фестиваль патриотического кино "Малая земля" проходит именно здесь. Продюсер Федор Горбатенко и президент фестиваля Сергея Новожилов собрали в Цемесской бухте Черного моря всех тех, кто ценит и бережет Россию.



При поддержке Администрации муниципального образования город Новороссийск и Министерства культуры Краснодарского края фестиваль состоялся уже в четвертый раз. В город-герой привезли 33 фильма, объединенных темой любви к Отечеству. Их герои – пример для подражания. Их фабулы – повод для размышления и изучения истории своей страны. Именно такое кино сегодня важно и нужно!

В полнометражном конкурсе фестиваля было 8 игровых фильмов. Их оценивали режиссер, продюсер Георгий Шенгелия (председатель жюри), заслуженный артист России Владимир Литвинов и телеведущий Иван Распопов.

Гран-при престижного смотра получил фильм "Крецул" – режиссерский дебют в игровом кино Александры Лихачевой. Это основанная на реальных событиях драма об ослепшем после автокатастрофы борце-дзюдоисте, ставшем чемпионом дзюдо на Паралимпиаде.

А Приз зрительских симпатий и Приз Президента фестиваля достались фильму "Помилование". Башкирский режиссер Айнур Аскаров снял пронзительную военную драму по повести писателя-фронтовика Мустая Карима. Лента с успехом прошла на Московском международном кинофестивале, а теперь была представлена и на "Малой земле". Это история 20-летнего сержанта-танкиста Любомира Зуха, который без памяти влюбляется в юную Марию-Терезу, дочь испанских коммунистов, занесенную судьбой в глухую деревеньку.

В короткометражном конкурсе участвовало 12 фильмов. Жюри возглавил режиссер, сценарист Александр Баршак. В составе жюри также работали режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов России и Гильдии режиссеров, председатель комиссии по патриотическому воспитанию в общественной организации "Новая формация" Наталья Каленова и актер Антон Семкин. Лучшим они называли фильм Яны Ксениной "Увидимся на чистой поляне".

Документальный конкурс составили 13 фильмов. Председателем жюри стал продюсер Александр Ильин, а членами – сценарист, писатель, член Русского географического общества, участник и лауреат кинофестивалей Анастасия Рогова и заслуженный работник культуры Росси, руководитель отдела по связям с общественностью киностудии "Ленфильм", продюсер Ольга Аграфенина. Лучшим стал фильм "Паровозных дел мастер" (реж. Павел Селин).

Все ленты фестиваля – это пример качественно, серьезного зрительского кино. Не все из них выйдут в широкой прокат. Поэтому увидеть их на "Малой земле" для жителей Новороссийска было подарком.