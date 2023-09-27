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Что сотворил Дима Билан с "Острой бритвой"

Что сотворил Дима Билан с "Острой бритвой"
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Дима Билан всегда тщательно выбирает музыкальный материал. Именно поэтому у него не бывает проходных песен. Особое внимание артист уделяет первоклассной поэзии и запоминающейся музыке. И, кажется, теперь он нашел идеально подходящих для этого авторов.

Свежий хит Димы Билана "Острой бритвой" родился благодаря стихам победителя в номинации "Поэт года" Российской национальной музыкальной премии "Виктория" Михаила Гуцериева, который считается сегодня главным и самым плодовитым хитмейкером российской эстрады, и музыки композитора Дарьи Кузнецовой – обладательницы премий "Золотой граммофон", "Шансон года" и дипломов "Песни года". Звездный дуэт!

Кстати, именно Дарье Кузнецовой артист обязан появлением в репертуаре очередной стильной композиции – у него было выбор из нескольких песен, но Билан доверился хорошему вкусу Кузнецовой, которая и предложила остановиться на "Острой бритвой". Таким образом, она является и продюсером, чутко чувствующим запросы аудитории и образ артиста.

Дарья Кузнецова работает с такими топовыми исполнителями, как Алсу, Emin, Зара и многими другими. Ее музыка всегда изобилует средствами выразительности – тут и игра с фактурой, мелодией, жанрами, и соединение контрастов. Это именно то, что так любит Дима Билан, который часто экспериментирует с музыкальными стилями. Например, когда записывал хит "Про белые розы", то хотел, чтобы звук напоминал тот, что был у Юрия Шатунова на излете СССР. Поэтому использовался ламповый усилитель, который добавил теплоты песне, чтобы слушатели погрузились в ностальгию по 80-90-м.

Работа над композицией "Острой бритвой" снова сопровождалась поиском новых красок, нового звучания. Песня стала внутренним вызовом певца самому себе. Ведь, по словам певца, находить нового себя – это всегда интересная задача. Написанная Кузнецовой музыка идеально подчеркнула образность и глубину поэзии Михаила Гуцериева, напоминающей глоток чистой родниковой воды в жаркий день. Он точен в рифмах и убедителен в смыслах. И за это любим всеми звездами и их поклонниками.

Это не первая их совместная работа – Михаил Сафарбекович в 2016-м написал для Билана суперхит "Неделимые". И сегодня понятно, что новую работу тоже ждет успех. Впервые "Острой бритвой" артист представил на концерте в столичном "Крокусе" в феврале этого года. Тогда зал взорвался аплодисментами и криками "браво!", ведь в песне цепляло все – пронзительные слова, красивая музыка. А теперь все оценят и клип, созданный Димой Литвиненко, знакомого многим как режиссер фильмов "Жара", "Елки новые" и "Елки последние". Снимался клип в закрытом на ночь питерском метро, поездах разных эпох, электричках и на самом красивом вокзале Северной столицы – Витебском. У Димы Билана здесь несколько образов, его герой путешествует по временам и эпохам в поисках себя и в поисках любви.

Это видео – настоящий, полный эстетики и вкуса, художественный короткометражный фильм с драматургией, конфликтом, романтичным сюжетом и даже трюками каскадеров. Он будет частью большого сериала "Вселенная GM", объединяющей клипы общей историей магического артефакта и слоганом "Не бойся своих желаний. Бойся их последствий".

Фото: пресс-служба

Главным героям вселенной, рожденной музыкой Дарьи Кузнецовой и стихами Михаила Гуцериева, стали первовеликие звезды российского шоу-бизнеса, которым волшебный артефакт помогает достичь желаемых целей. Зрители уже видели "Покажу паранойю" TSOY, "Рядом, но не вместе" Ани Лорак, "Не пытайся повторить" Сергея Лазарева и "Верни" Ольги Бузовой.

Видео на "Острой бритвой" Билана стало прекрасным продолжением этого захватывающего дух замысла.

27 сентября 2023, 16:00
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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Дима Билан

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