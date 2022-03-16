Киноконцерн "Мосфильм" выложил в открытый доступ архив любимых советских фильмов, и теперь их можно посмотреть бесплатно и в хорошем качестве. В список опубликованных картин попала и комедия 1971 года "12 стульев" режиссера Леонида Гайдая.
Двенадцать стульев – смотреть онлайн
Интересные факты
- Фильм Леонида Гайдая вышел на экраны в 1971 году.
- Для картины в Арабских Эмиратах изготовили стулья в "гамбсовском стиле". После съемок уцелело только четыре экземпляра. Леонид Иович выкупил их и поставил в свой кабинет.
- Леонид Гайдай сыграл в фильме архивариуса Варфоломея Коробейникова.
- На съемках "12 стульев" Михаил Пуговкин промерз до костей и заработал радикулит.
- Наталья Крачковская "забрала" роль мадам Грицацуевой у Галины Волчек.
- Остап Бендер в фильме Леонида Гайдая говорит голосом Юрия Саранцева. Арчил Гомиашвили, исполнивший главную роль, очень обиделся на режиссера за то, что его героя переозвучили.
- Роль Кисы Воробьянинова исполнил Сергей Филиппов. Незадолго до начала работы у актера диагностировали рак мозга. Филиппов страдал дикими головными болями.
Известные цитаты
Может, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат?
Ну ты, жертва аборта!
– Товарищи! У меня все ходы записаны!
– Контора пишет!
Мы чужие на этом празднике жизни
Почем опиум для народа?
Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
Молчи, грусть!
Месье, же не манж па сис жур.
Не учите меня жить.