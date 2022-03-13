Легендарная оперная дива Маквала Касрашвили принимает поздравления с 80-летием

"Горжусь тем, что лично знаком с Маквалой Филимоновной, что имел счастье общаться с ней в течение пяти лет своей работы в Большом, – говорит Токарев. – Я слышал много ее выступлений, каждое из которых было особенным, было прекрасным".

ПО ТЕМЕ 50 лет Теодору Курентзису: что говорят друзья о дирижере и актере

"Для меня Маквала Касрашвили всегда была не только блистательной певицей с уникальным голосом, но и особенным человеком, – уверяет продюсер. – Я помню, как впервые услышал ее в "Пиковой даме", где она пела партию Лизы. Ее голос потряс меня своей мощью, звуковой атакой и тем драматизмом, которым она всегда обладала на сцене. Я был взят в плен навсегда!"

"Каждая партия в ее исполнении, будь то Адриенна Лекуврер, будь то Тоска, Лиза или Турандот – это всегда исполнение великой певицы и актрисы, наполненное глубоким смыслом и чувством. Голос ее, как и каждая встреча с ней в концерте, или в оперном спектакле – настоящее событие для слушателей", – считает Токарев.

"Меня всегда потрясало то, что этот уникальный голос, как хорошее вино, настаивался с годами, становился только лучше, становился все более уникальным, он никогда не старел, – заметил Токарев. – Маквалу Касрашвили отличают удивительные человеческие качества, она не только феноменальный музыкант, но и прекрасный человек. Я знаю это из собственного опыта общения. Хочется поднять бокал и воскликнуть: "Многая лета, Маквала Филимоновна!"