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Культура
Кирилл Воронин и Татьяна Косенко: В Кремле ты чувствуешь себя как звезда кино

Кирилл Воронин и Татьяна Косенко: В Кремле ты чувствуешь себя как звезда кино

17 июля в Кремлевском дворце состоится долгожданное событие – Кубок Мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов
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Бессменный организатор грандиозного танцевального события — президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета Станислав Попов. Генеральный партнер — «Газпромбанк» (АО). В преддверии турнира мы поговорили с его участниками финалистами Чемпионата России-2021, победителями International Championship Professional Rising Stars, финалистами Кубка Мира в Кремле среди Профессионалов -2018 Кириллом Ворониным и Татьяной Косенко. Танцоры рассказали о том, чего ждут от предстоящего турнира в Кремле...

Кирилл:

Первое выступление в Кремле было для нас очень долгожданным событием, до этого мы много смотрели видео с профессиональными танцорами, которые танцевали на знаменитом паркете. Наконец, и для нас наступил этот момент. Вся эта атмосфера с получением пропусков, сам Кремль – все это очень торжественно и сразу говорит о высоком уровне турнира. Когда мы пришли в зал, сразу поняли, что еще до самого турнира здесь особая атмосфера. Мы для себя отметили, что на других соревнованиях, в отличие от Кремля, нет столь масштабной медийной составляющей, т.е. в Кремле ты чувствуешь себя как звезда кино или телевидения – перед тобой камеры, особый свет, организация. Это уровень намного выше, чем у спортивного мероприятия. Это особая атмосфера вечернего события с потрясающим паркетом, с живой музыкой, с отзывчивыми зрителями. Ты в полном восхищении. Многие пары, с которыми мы тогда в первый раз танцевали, отмечали, что первые несколько танцев ты пребываешь в полной эйфории, не очень понимаешь, где ты находишься. Тебя все это завораживает: ты выходишь на паркет и начинаешь вместо того, чтобы сконцентрироваться на своем танце, рассматривать все происходящее, публику, свет, музыкантов. Все это настолько восхитительно, что нужно время, чтобы прийти в себя.

Татьяна:

Когда мы впервые получили приглашение поучаствовать в Кубке Кремля, то очень обрадовались с Кириллом. В Кремле все по-особенному, это особенный турнир, учитывая, сколько лет он проводится. Начиная с того, что мы пришли за пропусками – это уже было нечто непривычное. Затем прошли охрану, с черного входа зашли, нам дали гримерку. Выход на паркет даже был необычный, с репетицией. Все настолько непривычно было, что мы были в восхищении. Когда мы ждали свой первый турнир в Кремле, было очень волнительно, потому что мое детство танцевальное началось именно с турнира в Кремле. Помню, когда я была маленькой, увидела бальные танцы по каналу НТВ+. Танцевали в Кремле Ханна Картунен и Виктор да Силва. Я с горящими от восторга глазами за ними наблюдала. Столько лет прошло, а я до сих пор помню, какое шоу они исполняли. И, естественно, у меня тоже появилась мечта попасть на этот знаменитый паркет.

Кирилл:

Кубок Кремля – это один из немногих турниров, проводимых в России, к которому ты готовишься так же серьезно, как к английским турнирам, таким как Блэкпул, Интернешнл, где на вечерние туры, на финал пары будут вызывать со сцены. Это многолетняя традиция: ты должен совершить определенные действия, сделать поклон со сцены, станцевать. Скажу честно, мы к этому мероприятию готовимся отдельно. У нас занимает большой период времени репетиция именно выхода на паркет со сцены с представлением пары. Это традиция – еще одна отличительная черта Кремлевского турнира.

Где-то 6 лет назад, в 22 года, мы сделали выбор нашего дальнейшего пути, решили, что будем дальше выступать в Федерации профессионального танцевания РТС (Российского танцевального союза). Наверное, уже тогда, побывав на английских турнирах, в Париже, мы уже начали понимать, что и выступление в Кремле для нас может стать реальностью. Но удивительно: на кремлевский паркет мы впервые попали, будучи любителями! Этого мы даже не ожидали, думали, что там в основном профессионалы выступают.

Татьяна:

На этом турнире мы хотим показать все, что мы наработали за последнее время. Мы ждем не от турнира чего-то, а от себя на этом турнире!

Кирилл:

Именно на Кубке мира 2021 нам бы хотелось, чтобы и судьи, и зрители поняли, в чем наше видение танца. А еще нам бы хотелось повзрослеть... Есть такие понятия в танцах – «любительское танцевание» и «профессиональное танцевание». Мы хотим в этот раз показать, в чем разница между этими понятиями, показать свой высокий профессионализм.

Мы, конечно, хотели бы, чтобы наши мамы смогли прийти в Кремль и поболеть за нас. Надеемся, ковидные ограничения им не помешают. И у нас всегда есть большая группа поддержки, друзья из Москвы приходят, наши педагоги. Когда это Кремлевский турнир, то в зале всегда очень много знакомых людей, потому что круг лиц, которые интересуются, которые ходят на такие мероприятия, довольно известен. И мы в этом кругу очень многих видим. Когда танцуешь в Кремле, то нет такого, что где-то отдельно сидит пятачок твоих фанатов, а где-то сидят совершенно незнакомые зрители. Как правило, на какой столик ни посмотри, двух-трех людей ты наверняка знаешь, общался с ними, они всегда рады тебя поддержать и отдают свою энергию. И нам это придает силы, настроения и результативности!

Больше информации на официальном сайте

БИЛЕТЫ

KASSIR.RU: +7 495 730-73-00

CONCERT.RU: +7 495 198-11-33

В кассах Государственного Кремлевского Дворца: +7 495 620-78-46

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Фото: пресс-служба
3 июля 2021, 13:36

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