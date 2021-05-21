Умер известный художник

В Германии в возрасте 92 лет ушел из жизни народный художник СССР Таир Салахов, передает Life.ru. Сообщается, что свои последние дни он провел в медицинском учреждении.
В Германии в возрасте 92 лет ушел из жизни народный художник СССР Таир Салахов, передает Life.ru. Сообщается, что свои последние дни он провел в медицинском учреждении.
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