Известную писательницу нашли мертвой в Москве

Известная современная писательница Кира Измайлова была найдена мертвой в собственной квартире в Москве, передает РИА ФАН. Тело находилось на кухне. Отмечается, что входная дверь была не заперта.
Женщина перестала выходить на связь с близкими около недели назад. По предварительным данным, мертвой она пролежала три дня.
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