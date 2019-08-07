Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"

Студия Disney в очередной раз решила переосмыслить классику. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, одна из крупных компаний киноиндустрии на этот раз намерена снять ремейки фильмов "Один дома" и "Ночь в музее". Делается это с целью привлечения большей аудитории к своему стриминг-сервису. Известно, что сценарий к фильму пишут Майки Дэй и Стритер Сейдел.
Новая версия фильма будет снята с учетом современной действительности. Пока неизвестно, кто будет исполнять главные роли, когда картина выйдет в прокат, и изменится ли как-то ее сюжет.
К слову, в 2018 году в преддверии Нового года Маколей Калкин, который сыграл главную роль в фильме "Один дома", снялся в рекламном ролике компании Google. Мини-фильм повествует уже о взрослом Кевине, который вновь остался дома один накануне рождественских праздников, пишет РИА ФАН. Новые технологии дошли до того, что ему не нужно делать все своими руками: теперь выручает голосовой помощник Google Assistant. Зная, что в дом в очередной раз решили забраться воры, Кевин с помощью Google создает в доме иллюзию праздничного веселья и тем самым нарушает планы грабителей. Данное видео пользуется большим успехом у пользователей Сети.
Напомним, что премьера фильма "Один дома" состоялась в 1990 году. Кинокартина настолько полюбилась зрителям, что спустя два года вышло продолжение "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Всего было снято пять частей. Заключительная картина "Один дома 5: Праздничное ограбление" вышла в 2012 году.
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