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Культура

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"

Фото: www.globallookpress.com
Disney и  FOX собираются снять ремейк  культового фильма "Один дома". Об этом сообщает  The Hollywood Reporter.
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Студия Disney в очередной раз решила переосмыслить классику. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, одна из крупных компаний киноиндустрии на этот раз намерена снять ремейки фильмов "Один дома" и "Ночь в музее". Делается это с целью привлечения большей аудитории к своему стриминг-сервису. Известно, что сценарий к фильму пишут Майки Дэй и Стритер Сейдел.

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Новая версия фильма будет снята с учетом современной действительности. Пока неизвестно, кто будет исполнять главные роли, когда картина выйдет в прокат, и изменится ли как-то ее сюжет.

К слову, в 2018 году в преддверии Нового года Маколей Калкин, который сыграл главную роль в фильме "Один дома", снялся в рекламном ролике компании Google. Мини-фильм повествует уже о взрослом Кевине, который вновь остался дома один накануне рождественских праздников, пишет РИА ФАН. Новые технологии дошли до того, что ему не нужно делать все своими руками: теперь выручает голосовой помощник Google Assistant. Зная, что в дом в очередной раз решили забраться воры, Кевин с помощью Google создает в доме иллюзию праздничного веселья и тем самым нарушает планы грабителей. Данное видео пользуется большим успехом у пользователей Сети.

Напомним, что премьера фильма "Один дома" состоялась в 1990 году. Кинокартина настолько полюбилась зрителям, что спустя два года вышло продолжение "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Всего было снято пять частей. Заключительная картина "Один дома 5: Праздничное ограбление" вышла в 2012 году.

7 августа 2019, 13:04

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