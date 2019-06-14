Российский мультфильм получил приз Disney

Российский мультипликационный сериал "Ежик" получил почетный приз Disney и пять тысяч евро на международном анимационном кинорынке MIFA, который проходит во Франции. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на Ассоциацию анимационного кино России.
Режиссером мультфильма является Глеб Беляков. Его анимационный проект представляет собой сериал с пятиминутными эпизодами, повествующими о жизни Ежика и его друзей в волшебном лесу. По словам авторов проекта, мультфильм будет включать в себя 4 сезона, каждый из которых будет состоять из 10 серий.
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