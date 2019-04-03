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Культура

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Поклонники-энтузиасты провели гигантскую работу, чтобы найти полную версию саундтрека к культовому советскому мультику. Благодаря им свет увидела полная версия мелодия под кодовым названием "Урна" из первой серии "Ну, погоди!".
прочитано 47 раз

В мультфильме звучат сотни анонимных произведений. При этом зачастую практические никто не знает, кто их исполняет. Но есть долгие годы копается в архивах, разыскивая музыку из "Ну погоди".

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Самой желанной нераскрытой тайной считалась композиция, которая звучит на первых секундах первого эпизода мультфильма, когда Волк пинает урну. Недавно ее полная версия нашлась в архивах "Союзмультфильма", передает Telegram-канал "Русский шаффл".

К сожалению, авторов знакомой всем мелодии из "Ну, погоди!" до сих пор остановить не удалось. Предполагают, что это некий польский ансамбль.

Фанаты-исследователи мультсериала создали на форуме beatles.ru тему, посвященную музыке из "Ну, погоди", еще в 2003 года. За 16 лет там накопилось больше 300 страниц обсуждения загадок мультика.

Пользователи форума сделали все, чтобы составить полный треклист "Ну, погоди". Чего только стоит тщательное отслушивание всей инструментальной музыки 1970-х, которая выпускалась в соцстранах, не говоря о полевой работе – хождении по архивам и общении с работниками Гостелерадио. Сообщается, что несмотря на проделанную работу, энтузиастам предстоит опознать еще большую часть треков из "Ну, погоди".

Автор: Валерия Нарская3 апреля 2019, 20:33

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