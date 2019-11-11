Знаменитый режиссер умер в возрасте 59 лет

Известный режиссер Роман Хрущ умер в возрасте 59 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Причина смерти неизвестна.
В 1981 году Роман Хрущ окончил ВГИК, а в 1998 году Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Он работал над такими картинами, как "Печорин", "Фарт", "Черный баран" и "Анестезия", передает Пятый канал.
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