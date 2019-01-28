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Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу

Фото: Ирина Полярная/Пресс-служба
"Житейские воззрения кота Мурра", "Щелкунчик и мышиный король", "Крошка Цахес" – все эти сказки мы знаем, кажется, с детства. Но жизнь их создателя – Амадея Гофмана – не менее увлекательна. Его биография стала основой для спектакля Яны Туминой "Эффект Гофмана". На премьере в Театре на Таганке, которым руководит Ирина Апексимова, побывал корреспондент "Дни.ру".
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Многие сказки Гофмана – это плод его расстроенного вином и бессонницей воображения, перенесенные на бумагу галлюцинации. Но даже в таком состоянии писателю не изменяло врожденное чувство юмора. Иногда, правда, переходившего в сарказм. За что в конце жизни Гофман и поплатился – ему были предъявлены обвинения относительно насмешек над чиновниками и нарушения служебной тайны, а рукопись и уже отпечатанные листы "Повелителя блох" по распоряжению прусского правительства конфисковали.

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Все эти подробности биографии немецкого классика впечатлили Яну Тумину на создание спектакля о нем. "Гофман жил между вымыслом и реальностью, чудеса у него естественным образом вплетены в обыденность" – объясняет режиссер замысел. И представляет маскарад из вымышленных и вполне реальных персонажей, которые окружали великого немецкого сказочника.

Жена Михалина Рорер-Тжчиньская, которую писатель нежно называл "Мишей", здесь соседствует с крысиным королем, а возлюбленная Юлия из-за помолвки которой с другим писатель находился на грани безумия и помышлял о двойном самоубийстве, – с донной Анной из новеллы "Дон Жуан".

Фото: Ирина Полярная/Пресс-служба

В этом спектакле Театра на Таганке собраны все сливки. Режиссер Яна Тумина, художник-постановщик Эмиль Капелюш и хореограф Александр Андреяшкин – лауреаты престижной "Золотой маски", художник по костюмам Яна Глушанок  – обладатель премии "Золотой софит" и Российского  национального фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин"...

Фото: Ирина Полярная/Пресс-служба

Все придуманное ими впечатляет размахом и поражает воображение. Куклы, гигантские астрономические и физические приборы, венецианские маски, герои комедии дель арте, огромная пластина от шарманки – с их помощью каждая сцена спектакля превращается в прекрасную ожившую картину, которую хочется рассматривать в деталях и долго. 

Фото: Ирина Полярная/Пресс-служба

Зрители смотрят на чудеса, раскрыв рот, словно под гипнозом. Музыка, танцы, миражи, трюки – то ли сон, то ли явь перед ними. Но при этом за полтора часа успевают узнать, что Гофман не только писал сказки, но и был юристом, сочинял музыку, хорошо рисовал, часто иллюстрируя свои произведения. Он работал театральным капельмейстером, дирижировал оркестром и даже не думал, что славу ему принесут именно сказки, сочинять которые он стал довольно поздно. Зато в конце жизни, даже будучи парализованным, не оставлял занятий литературой, хотя несколько рассказов так и не успел закончить...

Фото: Ирина Полярная/Пресс-служба

Спектакль получился очень многослойным, сочетающим в себе мистическое и ироническое, чудовищное и прекрасное, рациональное и сказочное начало. Это проявляется даже в сценическом решении – действие разворачивается на видеоэкранах, в различных плоскостях, в проекциях. Но за внешними эффектами здесь скрываются философские размышления о природе гениальности. Она даруется богом или дьяволом, как награда или наказание? Каждый зритель в конце ответит на эти вопросы. 

Автор: Феликс Грозданов28 января 2019, 18:49
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