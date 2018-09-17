Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
Около двух десятков конкурсантов, прошедших предварительный "заочный" отбор по присланным фонограммам, соревновались в мастерстве эстрадного пения перед компетентнейшим московским жюри. Номинаций было три - "солисты", "ансамбли" и "авторы-исполнители".
Среди членов жюри – такие мэтры отечественной эстрады, как композитор Александр Морозов, поэты-песенники Симон Осиашвили и Александр Шаганов, композиторы Виктор Кожевников и Николай Писаренко, музыкальный критик Сергей Соседов. Руководитель и идейный вдохновитель фестиваля "Красная гвоздика" – председатель Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей, заслуженный деятель искусств Москвы, композитор Андрей Батурин. A финальный гала-концерт провел легендарный диктор Владимир Березин.
В итоге Гран-при фестиваля из рук председателя жюри Олега Иванова получил молодой певец Иван Белыш из Белгорода, исполнивший песню "Родина-мать".
Следующий тур фестиваля состоится в Поволжье, а завершится он, по традиции в Москве, в Колонном зале Дома Союзов.
Стоит напомнить, что конкурс "Красная гвоздика" впервые прошел в Сочи в 1967 году. Тогда нем принимали участие 17 певцов из 9 стран. В течение многих лет жюри конкурса возглавляла композитор Александра Пахмутова – автор песни "Нежность", победившей на первом фестивале в 1967 году. В разные годы победителями фестиваля были Бисер Киров, Марыля Родович, Тамара Гвердцители, Жанна Рождественская. А президентом фестиваля после его возрождения был Иосиф Кобзон.
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