Легендарный режиссер лишился работы после обвинений в домогательствах

Легендарный режиссер анимационных фильмов, один из основателей студии Pixar и главный креативный продюсер Walt Disney Company Джон Лассетер уже к концу 2018 года лишится всех административных постов, передает телеканал "360". Это кадровое решение было принято после того, как мужчину обвинили в сексуальных домогательствах на рабочем месте. Официально его поведение было определено как "неприемлемое".

Джон Лассетер приложил руку к созданию таких всемирно известных мультфильмов, как "История игрушек", "Тачки", "Корпорация монстров" и "ВАЛЛ-и". Сам он рассказал, что отказываться от создания анимационных картин в связи с крахом карьеры не намерен. "Я решил, что будет правильным начиная с конца этого года сфокусироваться на новых творческих вызовах", – подчеркнул режиссер.