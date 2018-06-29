Названа лучшая песня века

Музыкальные эксперты журнала Rolling Stone выбрали 100 лучших песен XXI века. В список вошли композиции, прозвучавшие с 2000 года.
Возглавила топ песня Crazy In Love в исполнении Бейонсе. Композиция увидела свет в 2003 году, передает НСН. Также в тройке лидеров оказались Paper Planes британской исполнительницы M.I.A. и Seven Nation Army американской рок-группы The White Stripes.
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