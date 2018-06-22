В США умер советский поэт Коржавин

В городе Чапел-Хилл в округе Ориндж штата Северная Каролина (США) в возрасте 92 лет ушел из жизни советский поэт Наум Коржавин, передает "Газета.ru". Из СССР он уехал в 1973 году. В 1947 году он был арестован и через год, как "социально опасный элемент", был отправлен в ссылку в Сибир. В период с 1951 по 1954 годы поэт отбывал наказание в Караганде.