В США умер советский поэт Коржавин

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Пятница 22 июня
Лента новостей
21:58
"Ткани не хватило": горячая Серябкина показала вываливающуюся грудь
21:46
Совет на выходные
21:32
В Подмосковье насмерть разбился мотоциклист
21:29
При взрыве в Татарстане пострадали десять человек
21:25
Савченко оставили под арестом
21:13
Оскорбившего россиянку аргентинского болельщика довели до слез (видео)
21:12
Под Вологдой двухлетняя девочка насмерть отравилась лекарством
20:50
Петра Порошенко сделали поросенком
20:50
Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"
20:34
Нигерия обыграла Исландию со счетом 2:0
20:15
Трамп продлил санкции против КНДР
20:15
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
20:07
Многотонный грузовик устроил аварию на серпантине в Сочи (видео)
20:03
Страдающему Говорухину вынесли приговор за неделю до смерти
19:50
Шесть мужчин устроили драку у отдела ФСБ в Москве
19:27
Из реки в Нижегородской области выловили тела мужчины и ребенка
19:27
Тина Канделаки разорила "Матч ТВ"
19:20
В Удмуртии подросток утонул в пруду
19:01
Полиция вернула сумку с ценностями журналисту из Нигерии
18:53
Познер публично отказался петь гимн России
18:48
В Башкирии поезд сошел с рельсов
18:43
Напротив церкви под Нижним Тагилом произошло страшное ДТП
18:36
Дерзкий водитель влетел в колонну детей на пешеходном переходе (видео)
18:29
В Омске внедорожник "сварился" в яме с кипятком
18:13
Волочкова оказалась замешана в разборках с порнозвездой на ЧМ-2018
18:08
В жилом доме в Татарстане произошел взрыв
17:53
Участница "Холостяка" сменила ориентацию после знакомства с Кридом
17:38
Гребенщиков странно отреагировал на провокацию в центре Киева
17:34
В Ростове на детскую площадку рухнуло дерево
17:22
"ЕР" обсудит пенсионную реформу с общественностью
17:16
Бразилия разгромила Коста-Рику в Санкт-Петербурге
17:06
"Кусочек рая": Милла Йовович выставила волосатую подмышку
16:58
Звезда "Дома-2" трагически погибла в Москве
16:58
Лопырева предложила сделать Москву футбольной столицей
16:50
Крым внезапно оказался ничьим
16:35
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
16:27
Басилашвили поддержал атаку Кикабидзе на родную страну
16:22
После развода Энистон наплевала на проблемного Питта
16:18
"Газель" устроила смертельное ДТП с такси
15:54
Соль признали смертельно опасной
15:54
"Коленки в прыщах": объявившийся Богдан Титомир шокировал россиян
15:33
Столичные ТПУ станут новыми центрами притяжения
15:27
Взявший за грудь журналистку российский фанат ужаснулся нападкам
15:23
Малахов перед всей страной разоблачил похождения жены певца Жукова
15:09
"Свои остались только зубы": жена Стоянова отрезала все лишнее
14:56
Кофе неожиданно признали полезным для сердца
14:47
Алибасов с сенсацией влез в грязные семейные разборки Шукшиной
14:23
Путин провел назначения в администрации президента
14:16
Мария Захарова со вздыбленной грудью похвасталась роскошным загаром
14:14
Голубкина в сильном шоке страдала до конца
14:10
США втянули сборную России по футболу в допинг-скандал
14:09
Число несчастных случаев на стройках Москвы резко сократилось
14:02
Нижегородский охранник спас от потопа двух женщин
13:40
Терезу Мэй отправили в туалет после нелепого поклона принцу Уильяму
13:36
"Прямо лицо надуло": звезда "Дома-2" о переменах во внешности
13:31
В Москве загорелся многоэтажный дом
13:05
Единственный герой-летчик с ампутированной рукой умер в России
12:55
Голозадую Толкалину сняли в поле с подружкой
12:43
Порошенко получил пожизненный срок за массовые убийства
12:33
Пуск нового участка желтой ветки метро разгрузит запад Москвы
12:29
Сорин решился на самоубийство из-за Михалкова
12:18
Новый метод избежать рака поразил эффективностью
12:16
Красавица-модель беременна от мужа-пенсионера
11:46
Главные события Москвы
11:33
Лолита Милявская показала новое фото дочери и заплакала
11:33
Кикабидзе опорочил память погибшего в ВОВ отца
11:11
В превращении бывших губернаторов в сенаторов нашли угрозу
10:43
Работы на новом участке желтой ветки метро идут по графику
10:41
Закричавшая Безрукова разошлась не на шутку
10:35
Униженная Бразилия угодила в ловушку на ЧМ-2018
10:23
В снежном плену в горах оказались 400 человек
10:10
Лучший российский игрок на ЧМ-2018 расслабился с молодыми близняшками
10:03
В Тюмени загорелся самолет
09:33
"Ничего себе толстушка": Пригожин подставил дочь Валерии
09:31
Аргентинского болельщика наказали за грязную выходку с россиянкой
09:20
Трамп оправдался за оскорбительный плевок жены в мигрантов
09:12
Мосуралбанк лишили лицензии
09:00
Счастливая Кудрявцева объявила о радостном событии
08:35
Порошенко подло поступил после звонка Путину
08:31
Разгромленные египтяне грозятся отобрать победу у России на ЧМ-2018
08:30
Безвольный и обиженный: Месси опозорился перед Роналду
08:23
Известный певец взбудоражил своим уходом
22:03
Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
21:59
"Это моя баба": друг отчитал бросившего Клюкину Крида
21:56
Водонаева в спальне смутила подругу (видео)
21:48
Родные Бузовой устроили прилюдные разборки
21:42
К чему снятся инопланетяне
21:29
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
21:11
Садальский устроил голую провокацию (видео)
20:53
Нацистский лозунг Собчак взбесил россиян
20:48
Чем занимался известный ведущий перед загадочной смертью
20:40
Паразит пролез в лицо россиянки и раздул ей губы
20:39
Известный певец унизил Бузову словами Путина
20:30
Пострадали люди: в Татарстане полностью выгорела "Газель"
20:29
Президент Южной Кореи выступил в Госдуме
20:27
В Екатеринбурге прогремел взрыв
20:10
Онкологию победили с помощью стресса
20:09
"Используют как пешек": Питт обвинил Джоли в жестокости к детям
20:05
Франция выбила Перу из чемпионата мира
19:57
Волочкова чокнулась после контакта с бородатым мужиком
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева
Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
Нацистский лозунг Собчак взбесил россиян
Зарвавшегося Кикабидзе разнесли после скандала
Оскорбивший СССР Кикабидзе нашел неожиданную поддержку
Культура

В США умер советский поэт Коржавин

прочитано 447 раз

В городе Чапел-Хилл в округе Ориндж штата Северная Каролина (США) в возрасте 92 лет ушел из жизни советский поэт Наум Коржавин, передает "Газета.ru". Из СССР он уехал в 1973 году. В 1947 году он был арестован и через год, как "социально опасный элемент", был отправлен в ссылку в Сибир. В период с 1951 по 1954 годы поэт отбывал наказание в Караганде.

22 июня 2018, 19:38

комментарии

Политика

Порошенко получил пожизненный срок за массовые убийства
Бросил конфетку: Трамп прилюдно унизил попрошайку Меркель
На Украине сенсационно раскрыли "агента Путина"
Колониальный придаток: Украине предрекли печальную участь

Шоу-бизнес

"Ткани не хватило": горячая Серябкина показала вываливающуюся грудь
Погибшую звезду "Дома-2" уличили в проституции
Неслыханная наглость: "Россия" подло выкрала у Первого канала эксклюзив
Актрису Ардову экстренно прооперировали в Москве

Проишествия

Гребенщиков странно отреагировал на провокацию в центре Киева
Королеву красоты нашли мертвой в собственном доме
Голливудского режиссера осудили за жестокое убийство украинки
Взрыв на заправке под Киевом попал на видео

Lifestyle

Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Шоу-бизнес

Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске

Артистка дала откровенное интервью Борису Корчевникову
Общество

Познер публично отказался петь гимн России

Ведущий не исполняет его в знак протеста
Шоу-бизнес

Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"

Местные жители стали свидетелями трагедии
Шоу-бизнес

"Ткани не хватило": горячая Серябкина показала вываливающуюся грудь

Девушка загорала на пляже

Гороскоп

Совет на выходные
Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано
"Пара серьезных диагнозов": Крутой оказался на волосок от смерти
Прилучного и Муцениеце ждет развод со скандалом

Фоторепортажи

Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"
Красавица-модель беременна от мужа-пенсионера
Чем занимался известный ведущий перед загадочной смертью
Анна Михалкова похудела на 15 килограммов

Спорт

Оскорбившего россиянку аргентинского болельщика довели до слез (видео)
Взявший за грудь журналистку российский фанат ужаснулся нападкам
США втянули сборную России по футболу в допинг-скандал
Униженная Бразилия угодила в ловушку на ЧМ-2018

Регионы

Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru