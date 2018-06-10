Известный рокер скончался в возрасте 68 лет

В Лондоне скончался бывший гитарист легендарной рок-группы Fleetwood Mac Дэнни Кирван. Ему было 68 лет в Лондоне.
О смерти музыканта сообщили на официальной странице группы в Twitter. Причины кончины гитариста не называются. Дэнни Кирван играл в Fleetwood Mac с 1968 по 1972 год.
R.I.P. Danny Kirwan, former Fleetwood Mac guitarist https://t.co/bf6gJcRyxl pic.twitter.com/NvpVGxmIcL— The A.V. Club (@TheAVClub) 9 юни 2018 г.
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