Что стало с красавицей-актрисой из "Покровских ворот"

Красавица Рита из фильма Михаила Козакова "Покровские ворота" влюбила в себя не только персонажа картины Костика, но и чуть ли не все мужское население страны. Исчезновение сыгравшей эту роль актрисы Валентины Воилковой в 80-х породило множество самых страшных версий.



Полюбившие актрису зрители очень расстроились. Слухи ходили самые разные: кто-то говорил, что она навсегда покинула страну, другие утверждали, что Воилкова погибла в автомобильной аварии. Не знали о ее судьбе даже близкие ей люди, актеры.

Все выяснилось после того, как беспокойные коллеги написали письмо в программу "Жди меня". В числе авторов послания были знаменитый актер, легенда театра Российской армии Владимир Зельдин и бывшие однокурсники Валентины. Они просили саму Воилкову или ее иностранных друзей подать весточку – ведь ее помнят, о ней беспокоятся. И зеленоглазая красавица откликнулась.

Оказалось, что в конце 80-х Валентина влюбилась. Ее избранником стал подданный Франции, и актриса переехала к любимому. Счастливая женщина оборвала все связи с прежней жизнью, не писала и не звонила друзьям и знакомым в России, не давала интервью.

Спустя некоторое время произошла автомобильная авария в Париже. Жертвой была не Воилкова, а совсем другая женщина, тоже актриса, недавно переехавшая во Францию. Однако у нее обнаружили документы бывшей гражданки СССР и почему-то решили, что погибла Валентина.

К счастью, Воилкова увидела тот самый выпуск "Жди меня". Она сама позвонила Зельдину и рассказала, что у нее все хорошо, она счастлива в замужестве. Больше не снимается, зато успешно озвучивает фильмы на киностудии, принадлежащей ее мужу, и занимается переводами российских кинолент.

Зрители помнят Воилкову по фильмам "Обыкновенное чудо" (фрейлина Оринтия), "Версия полковника Зорина" (девушка Рустама), "Будьте моим мужем" (эпизодическая роль курортницы), "Колье Шарлотты" (Светлана Кораблева), "Узник замка Иф" (госпожа де Вильфор) и многим другим, напоминает портал EG.ru.