Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
Нино, в Грузии очень сильны литературные традиции. Достаточно вспомнить, что первый сохранившийся памятник грузинской литературы – "Мученичество Шушаник" Якова Цуртавели – написан еще V веке. А как Вам литература помогает в творчестве?
Для меня книги и фольклор – это мой воздух. Сегодня в Грузии появилось много проектов и конкурсов, помогающих начинающим литераторам. Книги грузинских писателей переводятся на многие языки мира. А в Германии, где я скоро буду выступать, проходит год грузинской литературы. У меня с собой тоже всегда есть книга, жаль, что времени на нее мало остается. Cейчас, например, в сумочке "Доктор Живаго" Бориса Пастернака.
Чем Вы объясните особую любовь в России к артистам из Грузии – Катамадзе, Брегвадзе, Кикабидзе?
Наверное, тем, что фамилии всех названных артистов заканчиваются на "дзе" (смеется). Мне всегда хотелось показать современную грузинскую культуру – то, чем моя страна дышит, как она развивается. И современные артисты, и те, которые начинали петь еще при Советском Союзе, всегда отличались порядочностью. Может, в этом все дело?
А насколько ревностно относятся в Грузии к тому, что Вы выступаете и зарабатываете в России, если учесть непростые отношения между нашими странами?
Мне, конечно, хочется рассказать о той боли, которая сегодня существует – о людях, которых крадут и убивают, о провокациях на границе Южной Осетии с Грузией. После одной из них, например, в марте этого Нани Брегвадзе отменила запланированный в Москве юбилейный концерт. И, конечно, в моей стране есть ко мне масса вопросов по поводу того, где и для кого я выступаю. Но у меня есть и ответы. За выступления в России многие меня осуждают, и, наверное, имеют на это право.
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