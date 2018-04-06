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Культура

Известный мультипликатор скончался от рака

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В Японии умер один из основателей анимационной студии Ghibli, режиссер Исао Такахата. Ему было 82 года, пишет "Газета.ru". Мультипликатор скончался в одной из токийских больниц. Долгое время он боролся с неизлечимым заболеванием – раком легких.

Исао Такахата принимал участие в создании картин "Могила светлячков", "Еще вчера" и "Мои соседи Ямада". Его мультфильм "Сказание о принцессе Кагуя" в 2013 году был номинирован на премию "Оскар".

6 апреля 2018, 09:13

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