Топ-6 книг о женщинах и для женщин

От сборника поэзии до бьюти-библии и энциклопедии сексуальности – в преддверии 8 марта Dni.Ru публикуют подборку книг о женщинах и для женщин.



Lifestyle. Секреты Бобби Браун

Каждая вторая женщина когда-либо сидела на правильном питании и пыталась вести здоровый образ жизни. И как правило, все сводилось к постепенному поеданию булочек и шоколадок в ночи и потере спортивной формы в дебрях гардероба. Знакомо? Тогда эта книга для вас. Ее автор — всемирно-известный beauty-гуру Бобби Браун. Она много лет практикует правильное питание. За годы работы с сотнями топ-моделей, голливудскими актрисами и богатейшими женщинами мира она аккумулировала под одной обложкой все накопившиеся знания, советы звездных диетологов, докторов и фитнес-тренеров, создав совершенный гид по ПП и ЗОЖ, не забыв, конечно, про макияж и волосы.

Куриный бульон для души. 101 история для прекрасных и любимых женщин

Удивительная коллекция вдохновляющих историй от женщин. Как они любят и как переживают потери, как жертвуют многим ради семьи и сколько радости получают взамен, как они стареют и сталкиваются с болезнями и как они прекрасны и сильны.

Стейси родилась не такой как все, но получила от жизни все, что хотела. Какие три секрета счастья поддерживали мать-одиночку в самые трудные времена? Джоан пережила в детстве насилие и начала "заедать" внутреннюю боль. Анджела кардинально изменила жизнь, научившись говорить "нет". 1716 писем понадобилось Луизе, прежде чем соединиться с любимым... Эти и другие 96 историй тронут ваше сердце, заставят смеяться, плакать и снова влюбиться в жизнь.

Ах Астахова. Мужская и женская лирика

Ирина Астахова (творческий псевдоним Ах Астахова) – один из самых востребованных поэтов в современном русскоязычном пространстве. Широкая известность пришла к автору после публикации видео на стихотворение “Тебя хоть там любят?”. Сейчас армия поклонников Ах Астаховой насчитывает сотни тысяч человек по всему миру. Астаховой удается собирать полные залы театров и филармоний, как в России, так и за рубежом. Автор раскрывает секреты нахождения своего жизненного пути, делится представлениями о достижении состояния счастья и рассуждает о гармоничном взаимодействии с окружающем миром.

Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса

Эта книга – исследование того, как устроена женская сексуальность, основанное на научных исследованиях и нейробиологии. Она способна изменить вашу сексуальную жизнь к лучшему. В течение последнего десятилетия ученые пытались изобрести аналог "Виагры" для женщин. Где же эта "розовая таблетка"? Эта книга объясняет, почему такая таблетка невозможна. Зато она рассказывает о тех открытиях в области женской сексуальности, которые были сделаны за время поиска волшебной пилюли. Первый урок от Эмили Нагоски в том, что у каждой женщины своя сексуальность, уникальная как отпечаток пальца, и женщины гораздо сильнее отличаются друг от друга, чем мужчины. Поэтому никогда не пытайтесь судить о себе по чужому опыту. Женщины разные – и это нормально.

Вальс гормонов: вес, сон, секс, красота и здоровье как по нотам

Наталья Зубарева – врач, специализирующаяся на гормональном здоровье и питании для баланса эндокринной системы. В блоге @doctor_zubareva, который читает более 1 миллиона подписчиков, – самые острые темы женского здоровья, бесценные советы и рекомендации, тысячи историй выздоровевших пациенток. "Вальс гормонов" – это уникальная женская энциклопедия здоровья. Вы узнаете, как снизить вес, избавиться от бессонницы, нормализовать женский цикл, стать красавицей с идеальными кожей, ногтями и волосами, почувствовать крылья за спиной и бесконечный приток энергии и сил.

Очарование женственности

Со времени первого издания "Очарования женственности" прошло более пятидесяти лет, за это время было продано свыше трех миллионов экземпляров. Но успех этой книги не в продажах, а в количестве жизней, которые она изменила.

В чем секрет счастливого брака? Что делает женщину пленительной в глазах мужчины? Почему одна женщина в браке счастлива и любима, а другая несчастна и разочарована? Ответы на эти вопросы вы найдете в классическом бестселлере Хелен Анделин, который помог миллионам женщин по всему миру укрепить свой брак и стать счастливыми. Эта книга предлагает каждой женщине возможность освоить искусство завоевания абсолютной любви и обожания своего мужчины.