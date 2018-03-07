Топ-6 книг о женщинах и для женщин

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Среда 7 марта
Лента новостей
16:01
Для милых дам: что подарить на 8 марта
15:56
В Самаре бизнесвумен рассмешила Путина (видео)
15:31
Москвичка таинственно исчезла после общения с приставами
15:29
Встреча Путина с медведем попала на видео
15:21
Женщины показали Путину свои булки и сладости
14:56
Александрова похвасталась шикарной растяжкой в новом клипе Ленинграда
14:52
Брошенная дочь Задойнова из "Дома-2" растет настоящей красавицей
14:20
Футболист высморкался и вытер сопли о Роналду (видео)
14:02
Уникальная вакцина полностью уничтожила рак
14:00
Известная актриса потеряла ребенка
13:52
В Чечне разбился вертолет
13:46
Рецепт безглютенового крамбла
13:46
Подмосковная компания доказала соблюдение экологических требований
13:46
Боксер Федор Чудинов стал доверенным лицом Владимира Путина
13:44
Пенсионер притворился котом и был убит братом
13:39
Эрнст столкнул лбами Цымбалюк-Романовскую с бывшей товаркой
13:35
Вдова Марьянова: Муж называл меня "страшко"
13:24
Под Москвой четверо мигрантов угнали иномарку за 3,5 млн
13:24
Путин сделал неожиданное признание о Меланье Трамп
13:23
Урки увезли рыдающую Буланову в лес
13:08
Собянин поддержал идею врачей разработать стратегию развития здравоохранения
12:37
Синоптики пригрозили России глобальными катастрофами
12:22
Россиянин зарубил пасынка и спрятал тело на балконе
12:18
Джигарханян наказал бесстыжего Малахова за нежности с Цымбалюк-Романовской
12:13
5 доводов стать лучшей версией себя
11:58
США нагло обманули Путина
11:45
Хилькевич о встречах с похотливыми мужчинами за деньги
11:34
Военный пенсионер открыл стрельбу в отеле под Москвой и умер
11:29
Соловьев объяснил хаос во время дебатов на ТВ
11:19
Народ пришел в восторг от сына-красавца Лазарева
11:13
Шепелеву запретили эфир после избиения Цымбалюк-Романовской
11:00
Россиянка зарезала любовника и пыталась оживить его пластырем
10:50
Россиян предупредили об опасной эпидемии
10:38
Жена-пенсионерка осчастливила Виторгана: стоит ли рожать после 50
10:30
Раздетая Бузова показала в окно свои ягодицы
10:19
Украинские радикалы смачно плюнули на Собчак
10:06
Доллар превращается в рисковый актив
09:45
Украина поставила Россию на счетчик
09:25
Дмитрий Маликов об избиении жены: Ну бывает
09:23
"Грязь, диверсия": Авербух о смене гражданства Медведевой
09:21
Грудинин неожиданно покаялся перед Собчак
08:59
Сказочно богата: у Волочковой обнаружили 24 квартиры
08:57
Безработный москвич задушил пожилую соседку
08:32
Страшная смерть россиян в Сирии насмешила Украину
08:25
США бросили умирать "шпионку" Настю Рыбку
08:21
Сыну Фриске и Шепелева сделали операцию
23:17
Первый Саратовский экономический форум прошел с размахом
22:04
Юлия Самойлова заинтриговала молчанием перед "Евровидением"
21:55
"Усталость и оперение": что погубило Ан-26 в Сирии
21:50
Опубликован список жертв крушения Ан-26 в Сирии
21:27
Как живут богачи из списка Forbes
21:12
Собчак врезала Жириновскому за грубость
20:45
Киркоров откровенно о внебрачном сыне
20:35
Умер народный артист России
20:26
В Ростове задержали маньяка с кинжалом (видео)
20:07
Кто победит в газовой войне России и Украины
19:51
Пресняков спрятался после скандала с Пугачевой
19:46
Число погибших при крушении Ан-26 в Сирии увеличилось
19:27
Шиляев: временная администрация создала в "Югре" условия для отзыва лицензии
19:19
Безумные регионы: омских чиновников через суд заставили купить школьникам новые тарелки
19:11
Пилот рухнувшего в Сирии Ан-26 героически спас сотни жизней
19:05
Собчак бросилась в ноги Порошенко ради Крыма
18:42
К чему снится смерть
18:39
На месте крушения Ан-26 в Сирии найден черный ящик
18:07
На севере Москвы случилось смертельное ДТП
17:37
Подробности крушения Ан-26 в Сирии
17:22
Появилось видео наезда кортежа Порошенко на пенсионера
17:21
5 советов для весеннего макияжа
17:15
Поргина увозит онкобольного Караченцова к любовнице
16:55
Шепелев вызвал восторг видео с блондинкой
16:45
В Сирии рухнул российский самолет: погибли десятки человек
16:43
Ругань пилотов Ан-148 перед смертью привела в ужас экспертов
16:40
Что россиянки предпочитают в сексе
16:39
Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем
16:33
Найдена главная причина рака
16:32
Путин рассказал о своей семье
16:26
Олимпийская чемпионка Загитова живет в чудовищных условиях
16:24
Избивающие в Москве негров таксисты попали на видео
16:22
Самый ленивый пес умилил своим поступком (видео)
16:03
Беременность Лободы возмутила Лолиту
15:58
"Чучундра" Собчак оскандалилась во время дебатов на Первом канале
15:56
Похитителя котенка пытали утюгом и ограбили
15:46
Как правильно послать ЕСПЧ
15:43
Как платные парковки изменили Москву
15:37
Необычные подарки на 8 Марта
15:22
Интернет признали опасным
15:09
"Пить некогда": оскандалившийся Домогаров раскрыл правду
15:00
Голый пассажир напал на стюардессу после просмотра порно
14:53
Цымбалюк-Романовскую поразили подлым ударом в спину
14:37
Найдены новые опасности диабета
14:33
Володина признали самым популярным человеком в Саратовской области
14:30
Ведущая устроила скандал в прямом эфире
14:28
Бузова гробит здоровье ради мамы
14:21
У Киркорова объявился рожденный любовницей сын
14:17
Юная красотка Кафельникова показала все
14:06
Водитель Mercedes сбил москвичку из-за парковочного места
13:57
Мацуев отшлепал стонущего Корчевникова
13:54
Прохоров ответил на угрозы предателя Родченкова
13:43
В Москве врач грозил отрезать ногу онкобольной за 100 тысяч
13:30
Юрий Грымов сделал предложение кандидатам в президенты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки
Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован
Джигарханян наказал бесстыжего Малахова за нежности с Цымбалюк-Романовской
"Чучундра" Собчак оскандалилась во время дебатов на Первом канале
Наркоман убил мать Элины Мазур
Культура

Топ-6 книг о женщинах и для женщин

Фото: GLOBAL LOOK press/Maksymenko
От сборника поэзии до бьюти-библии и энциклопедии сексуальности – в преддверии 8 марта Dni.Ru публикуют подборку книг о женщинах и для женщин. 
прочитано 781 раз

Lifestyle. Секреты Бобби Браун

Каждая вторая женщина когда-либо сидела на правильном питании и пыталась вести здоровый образ жизни. И как правило, все сводилось к постепенному поеданию булочек и шоколадок в ночи и потере спортивной формы в дебрях гардероба. Знакомо? Тогда эта книга для вас. Ее автор — всемирно-известный beauty-гуру Бобби Браун. Она много лет практикует правильное питание. За годы работы с сотнями топ-моделей, голливудскими актрисами и богатейшими женщинами мира она аккумулировала под одной обложкой все накопившиеся знания, советы звездных диетологов, докторов и фитнес-тренеров, создав совершенный гид по ПП и ЗОЖ, не забыв, конечно, про макияж и волосы.

Куриный бульон для души. 101 история для прекрасных и любимых женщин

Удивительная коллекция вдохновляющих историй от женщин. Как они любят и как переживают потери, как жертвуют многим ради семьи и сколько радости получают взамен, как они стареют и сталкиваются с болезнями и как они прекрасны и сильны.

Стейси родилась не такой как все, но получила от жизни все, что хотела. Какие три секрета счастья поддерживали мать-одиночку в самые трудные времена? Джоан пережила в детстве насилие и начала "заедать" внутреннюю боль. Анджела кардинально изменила жизнь, научившись говорить "нет". 1716 писем понадобилось Луизе, прежде чем соединиться с любимым... Эти и другие 96 историй тронут ваше сердце, заставят смеяться, плакать и снова влюбиться в жизнь.

Ах Астахова. Мужская и женская лирика

Ирина Астахова (творческий псевдоним Ах Астахова) – один из самых востребованных поэтов в современном русскоязычном пространстве. Широкая известность пришла к автору после публикации видео на стихотворение “Тебя хоть там любят?”. Сейчас армия поклонников Ах Астаховой насчитывает сотни тысяч человек по всему миру. Астаховой удается собирать полные залы театров и филармоний, как в России, так и за рубежом. Автор раскрывает секреты нахождения своего жизненного пути, делится представлениями о достижении состояния счастья и рассуждает о гармоничном взаимодействии с окружающем миром.

Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса

Эта книга – исследование того, как устроена женская сексуальность, основанное на научных исследованиях и нейробиологии. Она способна изменить вашу сексуальную жизнь к лучшему. В течение последнего десятилетия ученые пытались изобрести аналог "Виагры" для женщин. Где же эта "розовая таблетка"? Эта книга объясняет, почему такая таблетка невозможна. Зато она рассказывает о тех открытиях в области женской сексуальности, которые были сделаны за время поиска волшебной пилюли. Первый урок от Эмили Нагоски в том, что у каждой женщины своя сексуальность, уникальная как отпечаток пальца, и женщины гораздо сильнее отличаются друг от друга, чем мужчины. Поэтому никогда не пытайтесь судить о себе по чужому опыту. Женщины разные – и это нормально.

Вальс гормонов: вес, сон, секс, красота и здоровье как по нотам

Наталья Зубарева – врач, специализирующаяся на гормональном здоровье и питании для баланса эндокринной системы. В блоге @doctor_zubareva, который читает более 1 миллиона подписчиков, – самые острые темы женского здоровья, бесценные советы и рекомендации, тысячи историй выздоровевших пациенток. "Вальс гормонов" – это уникальная женская энциклопедия здоровья. Вы узнаете, как снизить вес, избавиться от бессонницы, нормализовать женский цикл, стать красавицей с идеальными кожей, ногтями и волосами, почувствовать крылья за спиной и бесконечный приток энергии и сил.

Очарование женственности

Со времени первого издания "Очарования женственности" прошло более пятидесяти лет, за это время было продано свыше трех миллионов экземпляров. Но успех этой книги не в продажах, а в количестве жизней, которые она изменила.

В чем секрет счастливого брака? Что делает женщину пленительной в глазах мужчины? Почему одна женщина в браке счастлива и любима, а другая несчастна и разочарована? Ответы на эти вопросы вы найдете в классическом бестселлере Хелен Анделин, который помог миллионам женщин по всему миру укрепить свой брак и стать счастливыми. Эта книга предлагает каждой женщине возможность освоить искусство завоевания абсолютной любви и обожания своего мужчины.

7 марта 2018, 10:57

комментарии

Политика

Путин сделал неожиданное признание о Меланье Трамп
Украинские радикалы смачно плюнули на Собчак
США нагло обманули Путина
В Киеве рассказали о бегстве Порошенко после побоища у Рады

Шоу-бизнес

Сати Казанова сделала заявление о беременности
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
Александрова похвасталась шикарной растяжкой в новом клипе Ленинграда
Брошенная дочь Задойнова из "Дома-2" растет настоящей красавицей

Проишествия

"Усталость и оперение": что погубило Ан-26 в Сирии
Появилось видео наезда кортежа Порошенко на пенсионера
Подробности крушения Ан-26 в Сирии
Ругань пилотов Ан-148 перед смертью привела в ужас экспертов

Lifestyle

Российские звезды записали гимн команды Путина
Во Франции показали голую Ангелу Меркель
Топ-6 книг о женщинах и для женщин
"Оскар-2018" официально назван худшим в истории
Шоу-бизнес

Пресняков спрятался после скандала с Пугачевой

Никита скрыл свой аккаунт, устав от критики

Шоу-бизнес

Сказочно богата: у Волочковой обнаружили 24 квартиры

Обнародованы сенсационные данные
Шоу-бизнес

Народ пришел в восторг от сына-красавца Лазарева

Певец объяснил, почему прятал наследника
Шоу-бизнес

Вдова Марьянова: Муж называл меня "страшко"

Ксения Бик отреагировала на критику своей внешности

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска
Совет на выходные

Фоторепортажи

Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем
Как живут богачи из списка Forbes
Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак

Спорт

Футболист высморкался и вытер сопли о Роналду (видео)
"Грязь, диверсия": Авербух о смене гражданства Медведевой
Олимпийская чемпионка Загитова живет в чудовищных условиях
"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала

Регионы

Пенсионер притворился котом и был убит братом
В Ростове задержали маньяка с кинжалом (видео)
Похитителя котенка пытали утюгом и ограбили
Безумные регионы: омских чиновников через суд заставили купить школьникам новые тарелки
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru