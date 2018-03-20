Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Жительница Кургана, скульптор Ольга Красношенина, рассказала журналистам о своих впечатлениях о спектакле. По словам Ольги, представление начинается с истеричного дерганья актеров, которые под звуки рок-музыки неистово трясут головами.
"Никаких декораций, исторических костюмов, все в черном и в полутьме. Младшую дочь короля насилуют на сцене, она убегает, забирается на металлические двери театра, но насильник догоняет и продолжает действие на дверях театра", – цитирует зрительницу Ura.ru.
Далее происходит еще одна возмутительная сцена: ко второй дочери с фонариком идет пожилой актер, трясущимися руками расстегивает брюки, которые тут же слетают на пол, девушка рыдая убегает от похотливого старца. Затем выходит слуга в кожаных трусах и наколенниках, с павлиньими перьями на голове и начинает ее утешать.
"Когда дочь выгоняет Лира из своего дома, он хватает ее за детородный орган и начинает трясти. Говорит, что проклинает ее и она останется бесплодной. После этого актриса встает на край сцены и начинает орать: "Убирайтесь все из зала! Встали, встали и пошли!" – рассказала Ольга Красношенина.
Расстроенная женщина покинула зал, не дождавшись
антракта. Вместе с ней с представления ушли и другие зрители. Дама уверена, что посетители театра достойны лучшей постановки великого Шекспира, и
считает, что такое прочтение классики – умышленное разложение нравственности и культуры. "Постановку нужно
запретить!" – уверяет она.
Те немногие, кто остались в зрительном зале, на условиях анонимности рассказали, что так и не поняли спектакль. "Актеры играли хорошо, не их вина, что такая постановка. К Шекспиру этот спектакль не имеет никакого отношения", – комментирует увиденное курганец. Режиссер постановки Дмитрий Акриш и руководство театра свои комментарии пока не дали.
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