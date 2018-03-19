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Пресс-релизы

В Москве готовится премьера мюзикла "Маяковский"

Фото: Пресс-служба
13 апреля на сцене "Театра Луны" состоится премьера городского мюзикла "Маяковский" – совместного проект АНО "Музыкальное сердце театра" и московского "Театра Луны". Сегодня, за месяц до премьеры, стало известно, что роль Лили Брик репетируют звезды мюзиклов и кино – Валерия Ланская, Теона Дольникова, Юлия Железняк и Янина Мелихова.
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В основу мюзикла легли стихотворения Владимира Маяковского – поэта, который не принимал всё устоявшееся, признанное, был человеком бунта, но в итоге стал классиком мировой литературы. Эта история о великом человеке, который на стыке эпох создавал новый мир, но не нашел в нем места для себя.

Презентация проекта состоялась 27 февраля в ходе художественной акции, которая прошла в вестибюле метро "Маяковская", – исторической реконструкции "баттла" между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным, посвященной столетию реальной исторической битвы за звание "короля поэтов". Режиссер-постановщик – Александр Рыхлов (главный режиссер Театра Алексея Рыбникова), хореограф – Жанна Шмакова (Московский театр мюзикла, "Танцы без правил" на ТНТ), композитор – Алексей Шошев (Филипп Киркоров, Сергей Волчков), продюсер – Дмитрий Калантаров ("Музыкальное сердце театра", мюзикл "Алые паруса").

19 марта 2018, 16:39
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5 марта 2018
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Школьникам показали будущее

Более 500 школьников и их родителей посетили мероприятие по профориентации "МОСОБЛГАЗ – приглашение в будущее!"

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5 марта 2018
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Форум "Коллекции России" и антикварная ярмарка пройдут в ЦДХ

Мероприятие пройдет под патронатом Министерства культуры Российской Федерации

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