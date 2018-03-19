В Москве готовится премьера мюзикла "Маяковский"
В основу мюзикла легли стихотворения Владимира Маяковского – поэта, который не принимал всё устоявшееся, признанное, был человеком бунта, но в итоге стал классиком мировой литературы. Эта история о великом человеке, который на стыке эпох создавал новый мир, но не нашел в нем места для себя.
Презентация проекта состоялась 27 февраля в ходе художественной акции, которая прошла в вестибюле метро "Маяковская", – исторической реконструкции "баттла" между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным, посвященной столетию реальной исторической битвы за звание "короля поэтов". Режиссер-постановщик – Александр Рыхлов (главный режиссер Театра Алексея Рыбникова), хореограф – Жанна Шмакова (Московский театр мюзикла, "Танцы без правил" на ТНТ), композитор – Алексей Шошев (Филипп Киркоров, Сергей Волчков), продюсер – Дмитрий Калантаров ("Музыкальное сердце театра", мюзикл "Алые паруса").
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