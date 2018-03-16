МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова

Театру пришлось отменить десять спектаклей. На каждом из них ожидался аншлаг.

Оглушенные смертью Олега Табакова сотрудники Московского художественного театра постепенно приходят в себя. Уже 16 марта здесь снова будут играть спектакли, а 27 состоится премьера постановки "Игра в городки".

Последние три дня из-за объявленного в театре траура были отменены десять спектаклей – "Светлый путь. 19.17", "Телефон доверия", "Карамазовы", "Осада", "Мальва", "Мужья и жены", "Моя дорогая Матильда", "Идеальный муж. Комедия", "Пьяные", "В. Ж." Зрителям нужно возвращать билеты в кассы и получать назад деньги.

Если помнить, что Основная сцена вмещает 920 зрителей, Малая – 220, а Новая – 140, возврату подлежат примерно три тысячи билетов. Каждый из них стоит от 400 до трех тысяч рублей, в зависимости от спектакля. Словом, убытки значительные.

Интересно, как отнесся бы к этому Олег Павлович, которому и трех сцен было мало... Артист начал строить еще одно здание театра на пересечении проспекта Андропова с Нагатинской улицей – семиэтажный дом с залом-трансформером на 647 мест и VIP-ложами.

МХТ имени Чехова – один из самых богатых и успешных театров страны. Недаром же его худрук, как сообщала Transparency International, за исполнение ролей в спектаклях "Год, когда я не родился", "Чайка" и "Похождение" ежемесячно получал прибавку к зарплате в сумме 645 тысяч рублей.

В 2017-м Министерство культуры публиковало сведения о доходах, расходах и имуществе лиц, занимающих руководящие должности в подведомственных организациях. В числе самых высокооплачиваемых деятелей значился и Табаков, заработавший за год 69 миллионов рублей.

Так что деньги для театра – ерунда, они еще заработаются, а вот уход Олега Табакова стал невосполнимой потерей. Нового худрука и директора театра, конечно, найдут. Однако мэтра на сцене и в кино никто не заменит.