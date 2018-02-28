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Культура

Мишель Легран признался в любви к России

Мишель Легран. Фото: kremlinpalace.org
Французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижер и певец, обладатель трех "Оскаров", человек, которого называют музыкальным гением нашего времени, Мишель Легран приготовил москвичам и гостям столицы прекрасный подарок. Маэстро выступит в Государственном Кремлевском Дворце 3 марта, представив программу "Шербургские зонтики". Накануне этого значимого события корреспонденту Dni.Ru удалось пообщаться со знаменитым артистом. 
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По вашему собственному признанию, вы любите путешествовать и неоднократно бывали в нашей стране, с которой вас немало связывает. Действительно ли Россия занимает в вашем сердце особое место? С какими чувствами вы приезжаете сюда?

Каждое путешествие открывает во мне что-то новое, особенно на эмоциональном уровне и подпитывает меня, новой энергией для творчества. Да, полностью с Вами соглашусь, Россия, прежде всего восхищает своим многообразием и культурным наследием, которое я вижу в людях населяющих эту прекрасную страну. Очень рад побывать здесь снова, особенно в четырех городах предстоящего мартовского тура: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж и Саратов.

Вы с успехом выступали по всему миру, а в марте приедете в Москву. Какого ваше мнение о городе и московской публике?

Москва – столица огромной страны. В этом историческом наследии живут люди с очень большим творческим потенциалом и даже, если они приезжают из разных городов, приобретают вдохновение именно тут. Ярким примером являются мои давние друзья "Concord Orchestra" – музыканты из разных регионов России и Европы, которые пригласили меня выступить с оригинальной музыкальной программой в марте этого года.

Я очень люблю русских за их человеческие качества, но и за музыкальные тоже. Артисты из России отличаются своей чувственностью, поэтому вполне вероятно, что в скором времени совместная работа будет в моих планах. Я всегда в поиске нового, особенно эмоций и чувств, которые связаны с новыми музыкальными решениями. 

Мишель Легран. Фото: kremlinpalace.org

Что услышит публика в этот раз? Будут ли это только ваши произведения?

Я и семьдесят музыкантов симфонического оркестра "Concord Orchestra" подготовили уникальную программу включающею в себя самые известные мои собственные произведения, музыкальные посвящения великим композициям французского кино, а также диве американского кинематографа Барбре Стрейзанд. Я предстану во всех своих амплуа – композитор, пианист, аранжировщик, дирижер и даже певец. 

Поскольку концерт называется "Шербурские зонтики", не могу не спросить, как все начиналось? Расскажите о работе над музыкой к одноименному фильму.

Жак Деми и я должны были усердно работать, чтобы создать этот проект с нуля. Продюсеры очень боялись финансировать этот фильм, нам говорили: "Вы пара молодых талантливых парней, но вы действительно думаете, что люди будут тратить полтора часа слушая персонажей, поющих о повседневной жизни и мелочах?!". После года неуверенности все стало двигаться снова, благодаря Пьеру Лазареву (который познакомил нас с Магом Бодаром, молодым продюсером) и моим другом Фрэнсисом Лемарком, с которым я записал музыку, а Жак Деми слова.

Вы написали музыку более чем к 200 фильмам. Есть ли среди них любимые? Согласны ли с утверждением, что сейчас по-настоящему хорошей музыки к кинофильмам сейчас не пишут.

Тяжело очень выбрать любимый, каждый фильм по особенному прекрасен. Пожалуй, я не согласен с этим утверждением, музыка меняется и ее становится больше, как и кинофильмов. Меня крайне радует тот факт, что творчество разное и его много.

Мишель Легран. Фото: GLOBAL LOOK press/Vincent Lesage

Вы – неоднократный обладатель самых престижных музыкальных наград. Означает ли это, что вы целенаправленно работаете на получение призов? Что они значат для вас?

Наоборот, я считаю, что призы и награды могут повлиять на творчество в обратную сторону. Для меня важен прежде всего процесс создания.

Довольны ли вы успехами своих детей, особенно сыновей, которые также связали свою жизнь с музыкой?

Безусловно доволен успехами своих детей, особенно меня радует тот факт, что они полностью самостоятельны и придерживаются пути, который выбрали сами.

Над чем вы сейчас работаете? Каковы творческие планы?

Как и говорил ранее, я работаю над новой программой с симфоническим оркестром Concord Orchestra и очень сосредоточен на ней, еще у меня очень много студийной работы дома, о которой вы скоро услышите и надеюсь увидите.

В чем, на Ваш взгляд, секрет шлягера и мастерства в целом? И какова ваша формула успеха?

Секрет, как и моя формула успеха – это много и упорно работать над тем, что нравится, так и рождается успех. 

28 февраля 2018, 14:23

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