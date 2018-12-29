Самые кассовые фильмы 2018 года

В этом году мировая киноиндустрия представила много отличных новинок. "Дни.ру" расскажет вам о самых кассовых фильмах. Здесь есть супергерои, динозавры, онлайн-игры, эксцентричный Фредди Меркьюри и живучий Том Круз. Чтобы каждый мог выбрать на свой вкус.

1. Мстители: Война бесконечности



На первом месте в списке самых кассовых фильмов российского кинопроката уверенно закрепился фильм братьев Руссо "Мстители: Война бесконечности". Это четвертая часть о подвигах супергероев из комиксов, созданных Стэном Ли и Джеком Керби. Титан Танос (Джош Бролин) намерен заполучить шесть Камней Бесконечности, чтобы установить баланс во Вселенной. Добиться этого он хочет, уничтожив половину ее населения. Такая безумная идея возникла не на пустом месте: дело в том, что Танос сам наблюдал, как погибла его родная планета от отсутствия достаточного количества ресурсов для ее жителей. И вот перед нами вырисовывается достойный злодей с тяжелым прошлым, который считает свой путь единственно верным. По его мнению, убийство половины обитателей Вселенной приведет к всеобщему процветанию и сытой жизни.

Помешать игре в Бога пытается бесчисленная команда защитников: Тор (Крис Хемсворт), Железный человек (Роберт Дауни-младший), Капитан Америка (Крис Эванс), доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербатч), Черная Пантера (Чедвик Боузман), Звездный Лорд (Крис Пратт), Алая Ведьма (Элизабет Олсен) и многие-многие другие. Они сражаются с титаном и его армией на Земле и на других планетах, разбросанных по Космосу. Это эпический блокбастер, который заставит зрителей по-настоящему переживать, а самых преданных и впечатлительных поклонников комиксов, даже плакать от такого (уже нет смысла скрывать) трагического финала, в котором погибает половина героев. Теперь оставшейся кучке предстоит сразиться с могущественным Таносом, ныне - обладателем всех шести Камней.

Главная заслуга киностудии Marvel Studios – они успели рассказать историю каждого персонажа отдельно, поэтому происходящее на экране не вызывает лишних вопросов. Все предыдущие восемнадцать лент (а это почти десять лет) вели нас к этой решающей битве. Можно только восхищаться тем, как создателям удалось собрать все линии воедино и при этом не растерять интерес публики, а увеличить его во много раз. Если же среди вас есть те, кто невольно морщится от очередного фильма об американских супергероях, то мы искренне вам сочувствуем: вы пропустили одно из главнейших событий в мировом кинематографе за последнее десятилетие. Что касается остальных: держим кулачки и ждем выход последней четвертой части, который запланирован на апрель следующего года.

2. Черная пантера

Ода африканской культуре отчетливо звучит в новой картине режиссера Райана Куглера "Черная пантера". В джунглях южного континента скрывается бедное небольшое государство под названием Ваканда. Но не многие знают, что на самом деле это самая передовая страна с утопическими порядками. Много лет назад на эту землю упал метеорит с волшебным металлом вибраниумом, который местные жители стали использовать для развития техники, медицины, транспорта, создания оружия и одежды. Кроме того, загадочное вещество может влиять на способности человека и увеличивать его силу во много раз.

Тайна Ваканды известна лишь единицам, живущим за пределами страны. Одним из них является сумасшедший торговец оружием Улисс Кло (Энди Серкис), которому удалось однажды украсть этот драгоценный металл. Теперь он продолжает искать его остатки по всему свету и продавать состоятельным клиентам. Во время очередной миссии к нему присоединяется молодой мужчина с армейским прошлым Киллмонгер (Майкл Б. Джордан).

Главного злодея (только на первый взгляд, дождитесь середины ленты) намерен остановить принц ТʼЧалла (Чедвик Боузман), ставший королем Ваканды и новой Черной пантерой после трагической гибели отца. Ему помогает младшая сестра-вундеркинд Шури (Летиша Райт) и бывшая возлюбленная Накиа (Люпита Нионго). Среди чернокожих союзников выделяется белая ворона – порядочный сотрудник ЦРУ Эверетт К. Росс (Мартин Фримен), которому уготована важная роль в предстоящей схватке.

В Ваканде древняя африканская культура сочетается с прогрессивной цивилизацией, – вызов известной бердяевской теории. Этнические накидки с узорами выступают вместе с неуязвимыми костюмами, небольшие дома – с высокими небоскребами, мощные космические корабли – с дикими боевыми животными. В стране также царит равенство полов: женщины наравне с мужчинами могут быть великими учеными, опытными шпионами и свирепыми воинами.

В одном из самых кассовых фильмов года выведен моральный спор, который делит всех жителей Ваканды на два лагеря: может ли некогда закрытое государство раскрыть себя, предложив помощь всем униженным и оскорбленным и обеспечив их продовольствием и оружием, или же стоит и дальше оставаться в стороне и наблюдать за страданиями человеческими. Ответ на этот вопрос остается пока открытым – зрители узнают его в третьей части Мстителей.

3. Мир Юрского периода 2: Павшее королевство

Жизнь динозавров на острове Нублар оказывается под угрозой: проснувшийся вулкан может в любой момент уничтожить доисторических особей. Мировые власти спорят о том, помогать смертоносным животным или же позволить природе убить эти уникальные виды. В итоге они принимают решение не вмешиваться в естественный ход вещей. Тогда миллиардер Бенджамин Локвуд (Джеймс Кромвелл), единомышленник профессора Хаммонда, поручает своему доверенному лицу Илайю Миллсу (Рэйф Сполл) отвезти всех особей в безопасное место.

Мужчина обращается за помощью к бывшей управляющей парка, ныне – главе организации по защите динозавров Клэр Дэринг (Брайс Даллас Ховард). Вместе со специалистом по этим существам и по совместительству бывшим возлюбленным Оуэном Грэйди (Крис Пратт), трусоватым статистиком Франклином Уэббом (Джастис Смит) и решительным ветеринаром Зией Родригес (Даниэлла Пинеда) она отправляется на остров. Но как всегда благая миссия идет не по плану, и доброжелательные герои оказываются не такими простыми, как кажется на первый взгляд. Вскоре выясняется, что Миллс хочет превратить животных в боевое оружие, чтобы продавать их покупателям из разных стран.

Если сначала зрители с волнением наблюдают за спасением Клэр и ее команды с острова, то в конце фильма они попадают в непрекращающийся аттракцион ужасов. Динозавры летят и крадутся, оглушительно рычат и едят людей направо и налево, предварительно разорвав их на мелкие кусочки. Среди кровожадных существ появляется и не менее свирепая велоцираптор Блю – любимица Оуэна, которая готова вовремя спасти своего воспитателя. Но доисторические особи больше не являются главными чудовищами в этом мире, на их место пришли люди, которые потеряли чувство меры из-за желания разбогатеть.

Фильм неслучайно закрепился на третьей позиции самых кассовых фильмов года. Он является продолжением популярной серии о парке динозавров, начатой еще в 1993 году Стивеном Спилбергом. Только в этот раз режиссерское кресло занял режиссер Хуан Антонио Байона, динозавры стали реалистичнее, погони – волнительнее, а злодеи – безжалостнее. Съемки сиквела неизбежны: динозавры попадают в место обитания людей, а значит, им всем теперь нужно научиться сосуществовать друг с другом, либо наконец сразиться за право быть единственными полноправными хозяевами планеты.

4. Суперсемейка 2

Поклонники обаятельной семейки супергероев ждали их возвращения на большие экраны около 14 лет. И этот камбэк под предводительством режиссера Брэда Берда оказался весьма впечатляющим. Первая часть их приключений завоевала две премии "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм" и "Лучший звуковой монтаж" и была одним из самых кассовых проектов 2004 года. Вторая картина очевидно обречена на такую же участь.

В новом фильме миллионер Уинстон Дивор намерен вывести супергероев из подполья и вернуть им возможность помогать простым людям. Сделать он это хочет с помощью реалити-шоу от первого лица, которое смогут увидеть миллионы зрителей по всему миру. В качестве главного героя своего нового проекта он выбирает не мистера Исключительного, а Эластику, как более гибкого и не крушащего ничего вокруг персонажа. Персонажу предстоит выполнять отнюдь не женскую работу: спасать город от разрушений Экранотирана, который гипнотизирует людей, взламывая экраны компьютеров и телевизоров.

За динамичным сюжетом с угадываемой развязкой (да, вы быстро догадаетесь, кто здесь главный злодей) раскрывается крайне актуальная тема: смена гендерных ролей в современной семье. Эластика спасает мир и становится кумиром миллионов, пока мистер Исключительный должен следить за тремя отпрысками. Попытки главы семьи уложить спать неугомонного и многоспообного Джек-Джека, поддержать влюбленную в одноклассника дочь-подростка Фиалку и сделать домашнее задание с шустрым Шастиком рассмешат детей и совершенно точно вызовут улыбку у взрослых.

В финале все же герои возвращаются на свои места, а феминистические идеи так и не смогли встать во главу угла. Если в первой части герои хотят, чтобы общество приняло их такими, какие они есть, то в сиквеле – они, наоборот, теряют свою исключительность и становятся обыкновенными людьми. Однако от этого их приключения не становятся менее яркими и смешными.

5. Веном

Одним из самых кассовых фильмов этого года стал "Веном", который разгромили критики, но неожиданно полюбили зрители. Главный герой – журналист Эдди Брок (Том Харди) – ведет собственную передачу, в которой разоблачает плохих парней. Он встречается с милой юристкой (Мишель Уилльямс) и мечтает узаконить с ней отношения. Весь мир репортера-обличителя рушится, когда он переходит дорогу молодому сумасшедшему ученому Карлтону Дрейку (Риз Ахмед) со скандальной репутацией. Брок теряет крутую работу и уютную квартиру, а любимая бросает его и уходит к скучному врачу.

Но вот Эдди предоставляется шанс исправить свое жалкое положение: он попадает в лабораторию Дрейка, где проводят эксперименты по скрещиванию людей с пришельцами. Довольный Брок делает пару снимков для своего очередного разгромного репортажа, но в какой-то момент все идет не так, и он случайно сливается с черным симбиотом по имени Веном. Паразит быстро привыкает к новому человеческому носителю и не хочет с ним расставаться. Он пожирает своего хозяина изнутри, взамен предоставляя ему невероятную силу, которая делает его практически неуязвимым для всех врагов.

Предсказуемый сюжет оживляют отношения Джекилла-Брока и Хайда-Венома и черный юмор последнего ("Нам больше нельзя есть людей направо и налево". – "А по праздникам?"). Но финал картины крушит все последние надежды фанатов комиксов: отрицательный герой внезапно становится положительным и обещает наказывать только плохих парней. Очевидно, режиссер Рубен Флейшер использовал этот прием, чтобы угодить массовому зрителю, малознакомому с историей марвеловского персонажа.

В этой ленте все тянет на слабую троечку, но нам не дает покоя британец Том Харди. Такой блестящий актер с богатой биографией – Альфи Соломонс в "Острых Козырьках", братья Крэй в "Легенде", Бэйн в "Темном рыцаре" – должен играть мямлящего антигероя – неудачника, который бросается из крайности в крайность. Не верим!

6. Миссия невыполнима: Последствия

События фильма "Миссия невыполнима: Последствия" происходят спустя два года после того, как Итан Хант (Том Круз) поймал террориста Соломона Лейна (Шон Харрис), основателя банды "Синдикат". Теперь последователи злодея, оставшиеся без идейного наставника, назвали себя "Апостолами" и грозят внести хаос в мировой порядок, взорвав три атомные бомбы. Победить сумасшедших фанатиков способен только отряд Итана, в состав которого вошли Бенджи (Саймон Пегг) и Лютер (Винг Реймс). Чтобы в этот раз они выполнили задание без потерь, к ним приставляют агента Уокера (Генри Кэвилл) с темным прошлым. В погоне за плутонием также примет участие и холодная красавица Ильза Фауст (Ребекка Фергюсон) из предыдущей части.

Поклонники миссии явно будут в восторге от новой части, ведь всемогущий и неубиваемый Круз в очередной представлен здесь во всей красе. Он скачет по крышам, гоняет на автомобиле и мотоцикле и летает на вертолете. Его герой всегда угадывает следующий шаг злодея и, конечно же, спасает мир за несколько секунд до катастрофы. 56-летнему актеру действительно стоит отдать должное – все трюки он выполнял сам. К несчастью, один из них закончился неудачно: Круз сильно повредил ногу во время прыжка, и съемки пришлось отложить на несколько месяцев.

Следить за сюжетом и вслушиваться в диалоги нет смысла. Лучше садитесь поудобнее и наслаждайтесь двухчасовым аттракционом из погони, перестрелок и неожиданных поворотов. Хотя расположиться комфортно вам вряд ли удастся, ведь лента будет держать вас все время в напряжении. Режиссер Кристофер МакКуорри, давно известный своей плодотворной работой с Томом Крузом, в этот раз поднял планку очень высоко. Он создал динамичный современный фильм со всеми возможными штампами, которые так обожают зрители. Теперь будет интересно узнать, сможет ли МакКуорри перепрыгнуть ее в следующий раз и собрать такую же большую кассу.

7. Дэдпул

Новая часть о задиристым наемнике Дэдпуде оказалась смешнее, жестче и закрученнее предыдущей. Уэйд Уилсон (Райан Рейнолдс) в красном костюме продолжает вершить правосудие, убивая всех противников в лучших традициях боевиков Квентина Тарантино. Только теперь он хочет построить семью со своей подругой Ванессой (Морена Баккарин), но, по закону жанра, их мечте не суждено сбыться: девушку случайно застрелил один из злодеев, за которым давно охотился Уэйд. Пока окружающие пускаются в философские рассуждения о необходимости таких испытаний в жизни, Уилсон пускается во все тяжкие: употребляет наркотики, бросается в вольер к белому медведю, пьет растворитель для удаления пятен с одежды, падает с небоскреба и наконец взрывает себя.

После неудачной серии самоубийств Дэдпула, или точнее, то, что от него осталось, подбирает старый друг Колосс и приносит в особняк Людей Икс. Там стальной гигант предлагает ему присоединиться к их команде хороших парней и спасать людей, оказавшихся в беде. Во время первой миссии стажер Уэйд встречается с молодым мутантом Расселом Коллинзом (Джулиан Деннисон), мечущим огонь в разные стороны, и поневоле становится его защитником. Мальчика хочет убить солдат-полукиборг Кейбл (Джош Бролин), прибывший из будущего, чтобы отомстить ему за гибель своей семьи.

Сюжет картины неслучайно перекликается с "Терминатором", ведь в этом фильме подвергаются осмеянию все достижения мирового кинематографа. Заставка напоминает начало любой серии бондианы, на столе у Дэдпула стоит подставка с мертвым Логаном, его индийский друг цитирует "Интервью с вампиром", а титры в начале ленты – просто загляденье: "Режиссер картины – тот парень, который убил собаку Джона Уика". В новой части юмор Дэдпула стал более метким и отточенным. Да, без туалетных шуток, конечно, тут не обошлось. Уилсон не забывает переключаться на зрителей, чтобы лишний раз напомнить, что все происходящее на картине является фикцией. Этот метафильм, пародирующий все супергеройские штампы, заслуженно попал в первую десятку самых кассовых лент этого года.

8. Богемская рапсодия

Кульминацией картины "Богемская рапсодия" является легендарное выступление группы Queen на концерте Live Aid на стадионе "Уэмбли". Как они пришли к такому невероятному триумфу – зрители узнают во время двухчасового фильма, снятого режиссерами Брайаном Сингером и Декстером Флетчером. Пакистанец Фаррух (Реми Малек) изучает дизайн в колледже, в свободное время пишет стихи и мечтает однажды присоединиться к музыкальной группе. Он знакомится с участниками коллектива Smile – астрофизиком Брайаном Мэем (Гвилим Ли) и Роджером Тэйлором (Бен Харди), и покоряет их своим сильным голосом. Позднее они находят бассиста Джона Дикона (Джозеф Маццелло), и так начинается путь к славе команды под нескромным названием Queen.

Изначально роль Фредди должен был исполнить комик Саша Барон Коэн, но Мэй и Тейлор отклонили его кандидатуру из-за боязни подпортить репутацию фильму до выхода в широкий кинопрокат. На его место взяли талантливого Реми Малека, знакомого многим по сериалу "Мистер робот". Он смог передать две стороны известного вокалиста: эксцентричного певца, который энергично двигается по сцене и сводит с ума огромные стадионы и одинокого героя, чувствующего себя чужим на вечеринке в свою честь. В фильме также рассказывается о его сложных, запутанных отношениях с первой любовью Мэри Остин и о постепенном осознании своей истинной сексуальной ориентации.

Все сцены сменяются как калейдоскоп: запись первого альбома команды, издание сингла Bohemian Rhapsody, съемки клипа I Want to Break Free, конфликт Фредди с Queen, сольное творчество, а затем разочарование, новость о страшной болезни и возвращение в музыкальную семью. Для поклонников легендарной группы эта лента станет настоящим разочарованием и вряд ли раскроет какие-то новые интересные факты. Огорчает и то, что продюсеры решили обратить внимание только на одну песню коллектива (бесспорно, гениальную), когда их дискография содержит много отличных треков. Почему такой слабый фильм оказался в списке самых кассовых проектов года, остается загадкой.

9. Человек-муравей и Оса

В этом году режиссер Рид Пейтон представил новую часть приключений человека в высокотехнологичном костюме под микроскопом. Зрители вновь встретили обаятельного и остроумного преступника Скотта Лэнга (Пол Радд), который на этот раз оказался под домашним арестом из-за шалостей с Капитаном Америкой. Он работает из дома, проводит выходные с непоседливым ребенком от первого брака и скучает по приключениям с "Кэпом". За несколько дней до окончания срока Скотт связывается с высокомерным ученым Хэнком Пимом (Майкл Дуглас), который хочет вместе с дочерью Хоуп (Эванджелин Лилли) вернуть из квантовой вселенной свою жену Джанет (Мишель Пфайффер). Их миссия осложняется появлением двух препятствий: агентов ФБР и "Призрака" (Ханна Джон-Кеймен), желающих завладеть технологиями ученого.

Человек-муравей, может быть, и не самый могущественный герой, но точно один из самых самобытных. Он может становиться микроскопическим или гигантским в мгновение ока, что сбивает с толку всех врагов и позволяет одержать над ними верх. Правда, новый костюм оказался недоработан, и это неизбежно приводит к комичным ситуациям (вспомнить хотя бы сцену, где Скотт уменьшился до размеров шестилетнего ребенка в школе). Сам Пол Радд, знакомый многим как парень Фиби из сериала "Друзья", был создан для этой роли, так органично он играет любящего отца и простого парня, который случайно приобрел суперсилу.

Семейная тема обострена здесь до предела: Скотт Лэнг обожает свою храбрую дочь Кэсси (у которой, кстати, есть все шансы стать супергероеем в будущем) и хочет проводить с ней как можно больше времени, Хэнк Пим мечтает вернуть любимую жену, не менее умную и изобретательную, "Призрак" намерен отомстить за гибель своего отца. Финал оказывается предсказуемым и даже нелепо сентиментальным, но создатели обратились к нему по определенной причине – чтобы залечить душевные раны поклонников комиксов после просмотра такого тяжелого, опустошающего и самого кассового фильма этого года – "Мстители".

10. Первому игроку приготовиться

Завершает список научно-фантастическая лента Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", созданная по мотивам одноименного романа Эрнеста Клайна. События фильма происходят в 2045 году – время, когда опасения футурологов сбываются: наступает мировой экономический кризис и люди уходят в виртуальную реальность, чтобы забыть о проблемах. Все их внимание сосредоточено на онлайн-игре под названием ОАЗИС, созданной ученым-чудиком Джеймсом Холлидеем (Марк Райлэнс) и его более здравомыслящим приятелем Огденом Морроу (Саймон Пегг). В этом искусственном мире каждый может быть, кем пожелает – лишь бы хватило воображения. Игроки зарабатывают монеты, покупают костюмы и оружие, а самые стойкие принимают участие в смертельных состязаниях, чтобы заработать ценные артефакты.

Один из авторов ОАЗИС – Холлидей (почти Джобс) – умирает и перед смертью оставляет в своем детище "пасхальное яйцо", найдя которое игрок получит 500 миллиардов долларов и сможет контролировать всю виртуальную реальность. Предложение действительно стоящее, и все участники пускаются на поиски трех ключей. Проходит несколько лет, но никто так и не приближается близко к разгадке. Не теряют надежду 18-летний сирота Уэйд Уоттс, который живет вместе со своей тетей в трущобах и еле сводит концы с концами. Он играет под псевдонимом Персиваль, позаимствованным у рыцаря Круглого Стола, который искал Святой Грааль. Одиночке помогают мятежница Артемида (Оливия Кук), изобретатель и механик Эйч (Лина Уэйт), самурай Дайто и ниндзя Се. Могучей пятерке противостоит компания IOI, которую возглавляет Нолан Сорренто (Бен Мендельсон). Он хочет завладеть игрой, чтобы выкачивать из участников как можно больше денег, используя рекламу. Чтобы добраться до "пасхалки", героям предстоит побродить по прошлому ученого-неудачника и выяснить причину его тоски и одиночества.

Фильм пестрит отсылками к явлениям поп-культуры и станет подарком для всех гиков: Кинг-Конг крушит все вокруг, Стальной Гигант сражается с Тираннозавром из "Парка Юрского периода", DeLorean из "Назад в будущее" рассекает по снежным равнинам, кукла Чаки расправляется со всеми "шестерками", а отель из кубриковского "Сияния" оживает у всех на глазах. Саундтрек состоит сплошь из хитов культовых групп прошлого столетия: тут есть печальные Tears for Fears, холодные New Order, бунтарские Blondie и вездесущие Bee Gees. Такую ленту мог снять большой фанат массовой культуры, но над ним работал Спилберг, чьи фильмы уже давно стали мировым достоянием. Остается загадкой, что означает этот проект, занявший важное место в списке самых кассовых картин уходящего года, – прилив ностальгии опытного мастера или же гуманистический завет будущим поколениям.