Стала известна победительница шоу "Пацанки"
Третий сезон завершился 13 декабря. Позади у участниц шоу "Пацанки" остались 16 недель испытаний.
Из 14 участниц до финала дошли три девушки. Это Анна Горохова, Зарина Голубцова и Анна Костина, сообщает "ВокругТВ". Победительница "Пацанок" родилась 4 сентября 1999 года в Кировграде.
Девочка с детства много времени
проводила на улице. Это сказалось на ее поведении и привычках. Именно там Аня начала
драться, научилась воровать, стала пить, курить и употреблять наркотики.
Мать будущей победительницы шоу "Пацанки" много пила.
Позже девочка приняла решение уйти в детский дом. Однако после одного из конфликтов попала в училище закрытого типа, где тоже проявила себя с плохой стороны.
Девушка очень хотела начать новую жизнь. Во время шоу "Пацанки" Анна Горохова показала себя как одна из самых старательных учениц Школы леди. Девушка неоднократно становилась лучшей ученицей и была избрана президентом Школы леди.
Героини проекта “Пацанки” – девушки, оказавшиеся в неблагополучном окружении и ставшие заложницами дурного образа жизни. Новую, светлую жизнь им помогают начать профессиональные педагоги и психологи.
Говорят, от женщины стоит ждать сюрпризов
Продюсер вновь станет отцом
Популярную актрису сняли в постели
Знаменитость откровенно поведала о непростом периоде своей жизни