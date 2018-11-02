В Уссурийске в возрасте 64 лет от инфаркта умер народный артист России, актер Драматического театра Восточного военного округа Владимир Тютюнник, передает НСН. Помимо работ на театральной сцене, он известен зрителям по роли генерала американской армии в международном сериале "Корейская война" и милиционера – в ленте "Спец". С 1990 года Владимир Тютюнник преподавал режиссуру и мастерство актера в театральном отделении Приморского краевого училища.